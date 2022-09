SMI: Erstes Negativ-Ziel erreicht

Der Swiss Market Index fällt noch schneller als es ohnehin schon zu befürchten war an seinen ersten Zwischenstopp. Mehr als eine Pause ist aus markttechnischer Sicht nicht zu erhoffen.

Der langsam stärker werdende Verkaufsdruck war zwar schon seit Tagen erkennbar, aber an der 10’700er-Marke ist der SMI dennoch überraschend zügig angekommen. Diese Abwärtsdynamik lässt nichts Gutes erahnen, so dass ein Rückfall an die nächste Zielmarke – die Juni-Tiefs um 10’400 – nur eine Frage der Zeit sein dürfte.

Technische Gegenreaktionen nach oben dürften derzeit auf die ehemaligen Unterstützungen bei 10’900 / 11’000 limitiert sein, und stellen, wenn sie überhaupt auftreten, weitere Gelegenheiten zum Einsteigen oder Aufstocken von Short-Positionen dar.