SMI: erstes Warnsignal seit Wochen

Der starke Kursrückgang innerhalb eines einzelnen Handelstages mahnt zur Vorsicht, wie die Erfahrung mit ähnlichen Ereignissen aus der Vergangenheit zeigt.

Deutliche Intraday-Ausverkäufe sind im Candlestick-Chart an langen, meist schwarzen Kerzen erkennbar. Sie treten gerne am Anfang und am Ende von Abwärtswellen auf und stellen daher ein kleineres Alarmzeichen auf der untergeordneten Zeitebene dar. Da der Markt auch zugleich unter seinen Monatsmittelpreis gefallen ist (blau), erhält das Signal auch etwas mehr Gewicht. Dennoch kann statt eines neuen Abwärtstrends auch einfach eine Seitwärtskorrektur oder sogar nur eine langsamere Aufwärtsbewegung als bisher folgen. Auf jeden Fall dürfte der bereits etablierte horizontale Wendebereich um 10’900/11’000 nun auf den Prüfstand kommen.

Im mittelfristigen Chart bleibt ein schwacher Tag bedeutungslos, doch hier ist ohnehin schon ein Kursziel erreicht (grüne Box), sodass eine Konsolidierung keine Überraschung wäre. Die nächste Zielmarke, die sich aus den Parallelen zum Jahr 2019 ableitet, liegt dann etwa bei 11’500/11’600. Zuvor müssen sich Anleger aber im schlimmsten Fall auf eine Bodenbildung oberhalb der 10’600er-Marke einstellen.

Trading-Idee: Unverändert sind Zertifikate wie der Valor 57946549 der UBS geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des Index teilzuhaben. Dieses Papier verstärkt Schwankungen des Dow zugleich um den Faktor vier. Halten bedeutet aber nicht zwingend kaufen: Für frische Positionen warten Anleger idealerweise eine bessere Kosten-Nutzen-Quote ab. Wer bereits Gewinne zu verzeichnen hat, kann einen Teil davon jetzt mitnehmen.

