SMI: Es gibt nur wenige Verkäufer

Kaum jemand möchte sich bislang von seinen Investitionen in den SMI (SMI 8950.32 0.11%) trennen, darauf deutet zumindest die vorläufig sehr beschränkte Gegenbewegung des Marktes nach unten hin. Schon an der ersten schwachen Stabilisierungszone um 8870/8900 stoppten die Verkäufe vorerst, das Mindestkursziel am Monatsdurchschnittspreis des Index (blaue Linie) um 8770 wurde noch gar nicht erreicht.

Dabei gäbe es genug Anlass zu stärkeren Gewinnmitnahmen: Der Index ist nach einer mehrwöchigen steilen Rally am oberen Rand seines mittelfristigen Schwankungskorridors angekommen (blaue Fläche). Dieser Korridor limitiert auch jetzt noch das Potenzial für weitere Gewinne auf die Zone zwischen 9050 und 9200, an der es im Vorjahr immer wieder zu Korrekturen kam. Immerhin müssen sich Anleger trotz des beschränkten Potenzials offenbar keine Sorgen über eine starke Abwärtswelle machen, sodass sich in der Summe eine überschaubare Konsolidierung entwickeln könnte – bis die überkaufte Phase abgekühlt ist und der SMI neues Potenzial nach oben hat.