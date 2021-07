SMI zieht vor Fed etwas an

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft etwas fester. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend und einer wahren Flut an Firmenabschlüssen am Donnerstag rechnen Händler aber nicht mit stärkeren Gewinnen. Dabei wird vom Fed mehrheitlich keine Änderung des geldpolitischen Kurses erwartet. Auch ein klares Signal zur Rückführung der Anleihekäufe dürfte es nicht geben.

Nach wie vor sorgten sich die Marktteilnehmer über die anhaltende Verkaufswelle an den chinesischen Börsen und über die möglichen wirtschaftlichen Folgen des rasanten Anstiegs der Covid-19-Delta-Variante. Dies könnte den Aufschwung der Wirtschaft beeinträchtigen, heisst es.

Der SMI (SMI 12'064.84 +0.36%) notiert gegen 09.20 Uhr um 0,36% höher bei 12’063,86 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,29% auf 1955,51 und der umfassende SPI (SXGE 15'494.42 +0.24%) um 0,24% auf 15’494,76 Zähler. 21 der 30 SLI-Werte legen zu und neun geben nach.

Im Fokus stehen bei den Blue Chips Adecco (ADEN 58.32 -5.14%) (-5,0%). Der Personaldienstleister ist im zweiten Quartal 2021 zwar stark gewachsen und hat den Gewinn kräftig gesteigert. Doch nun will er aber für zwei Mrd. € das belgische Unternehmen Akka Technologies übernehmen. Und zur Finanzierung sollen Anleihen und neue Aktien begeben werden. Ansonsten halten sich die Abgaben bei den Blue chips in Grenzen.

Auf der anderen Seite stehen Logitech (LOGI 100.10 0%) (+1,2%), die sich von den massiven Vortagesverlusten (-9,9%) nach der Blilanzvorlage erholen. SGS (SGSN 2'917.00 +1.11%) gewinnen 1%. Die Titel des Prüfkonzerns profitieren von einem positiven Analystenkommentar.

Dahinter folgen Swiss Re (SREN 84.68 +1.2%) (+1,0%), deren Ergebnis am Freitag veröffentlicht wird. Die beiden Erstversicherer Zurich und Swiss Life (SLHN 469.00 +0.41%) hinken mit Gewinnen von 0,4% hinterher. Die Grossbanken CS und UBS (UBSG 14.84 -0.03%) geben leicht nach. CS wird am Donnerstag Zahlen liefern.

Bei den Schwergewichten liegen Roche (ROG 346.80 +0.65%) (+0,8%) vor Novartis (NOVN 83.84 +0.67%) (+0,4%) und Nestlé (NESN 114.08 -0.38%) (+0,2%). Wenig verändert sind dagegen die zyklischen Holcim (HOLN 53.48 +0.22%) (-0,1%), Clariant (CLN 19.20 -0.47%) (-0,2%) und Sika (SIKA 315.10 +0.51%) (+0,1%). Auch der Zementkonzern wird am Freitag sein Quartalsergebnis veröffentlichen.

Am breiten Markt fallen Landis & Gyr (+2,0%) auf. Das Messtechnikunternehmen hat einen Auftrag in Belgien an Land gezogen. Comet (COTN 294.50 +3.88%) (+4,8%) und Forbo (FORN 1'918.00 +4.81%) (+3,0%) werden nach Kurszielerhöhungen bzw. Kaufempfehlungen gesucht. Zehnder (ZEHN 90.80 +4.61%) und Lem (LEHN 2'150.00 +0.94%) gewinnen nach Zahlen je 0,9%.

Dagegen büssen Idorsia (IDIA 23.48 -4.55%) 6,2% ein. Die Biotechfirma will eine Wandelanleihe über rund 600 Mio. Fr. mit Fälligkeit in 2028 ausgeben. Die Anleihe kann in Aktien von Idorsia umgewandelt werden.

Devisen: Eurokurs kaum verändert vor Fed-Beschlüssen

Der Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung hält sich weiter über 1,18 US-Dollar und wird am Vormittag bei 1,1812 Dollar gehandelt. Das ist etwa das gleiche Niveau wie am Vorabend.

Zum Schweizer Franken gibt der Euro leicht auf 1,0805 von 1,0810 Fr. am Vorabend nach. Derweil geht der US-Dollar im Vergleich zum Dienstagabend minim höher zu 0,9148 Fr. um.

Am Abend werden die US-Währungshüter ihre Beschlüsse veröffentlichen. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank dürften die Anleger vor allem auf die Einschätzung der Fed achten, wie lange die erhöhte Inflation in den USA andauern wird.

Im Juni war die Inflationsrate in den USA auf 5,4% gestiegen. Sie liegt damit deutlich über dem von der US-Notenbank angepeilten Ziel von 2%. Zuletzt hatten Mitglieder der US-Notenbank immer wieder deutlich gemacht, dass sie den Anstieg der Teuerung als nur vorübergehend ansehen.

Im geldpolitischen Ausschuss der Fed dürfte bei der Zinssitzung zwar eine Diskussion über einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik stattfinden, hiess es von Marktbeobachtern. Ökonomen rechnen am Abend aber noch nicht mit einem klaren Signal zur Rückführung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank.

Ölpreise legen zu – Rückgang der US-Lagerbestände stützt

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf einen Rückgang der US-Ölreserven und ein vergleichsweise starkes Abschmelzen der amerikanischen Benzinreserven, was für Auftrieb bei den Notierungen am Ölmarkt sorgte. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.86 +0.13%) 74,75 $. Das waren 27 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 72.10 +0.75%)) stieg um 33 Cent auf 71,98 $.

Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 4,7 Millionen Barrel verzeichnet hat. Besonders stark fiel aber der Abbau der Benzinbestände in den USA mit 6,2 Millionen Barrel aus. In den USA schnellt der Benzinverbrauch in der Ferienzeit traditionell in die Höhe.

Ein Rückgang der amerikanischen Reserven sorgt in der Regel für steigende Preise am Ölmarkt. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Sie könnte für weitere Impulse sorgen.

USA

Die US-Börsen erreichten am Montag zwar neue Rekordhochs, legten jedoch nur minimal zu. Enttäuschende Daten zum Häusermarkt verhinderten grössere Kursgewinne. Zum dritten Mal in Folge wurden weniger Häuser verkauft: Statt dem erwarteten Anstieg von 3,5% kam es zu einem Rückgang von 6,5%.

Die Unternehmensgewinne sind in der bisherigen Berichtssaison aber gut gelaufen: Hundertvierundzwanzig Unternehmen im S&P 500 (S&P 500 4'394.60 -0.45%) haben ihre Quartalsergebnisse vorgelegt, 89% haben die Schätzungen übertroffen. Diese Woche folgen die Ergebnisse der Tech-Riesen Alphabet (GOOGL 2'638.00 -1.59%), Apple (AAPL 146.77 -1.49%), Amazon (AMZN 3'626.39 -1.98%), Facebook (FB 367.81 -1.25%) und Microsoft (MSFT 286.54 -0.87%).

Der Dow Jones Industrial (+0,2%) stieg auf 35’144 Punkte. Der S&P 500 (+0,2%) avancierte auf 4422 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 (+0,1%) schloss auf 15’126 Punkten.

Der Kurs des Elektroautobauers Tesla (+2,2%) stieg in Erwartung guter Quartalszahlen, die nach Börsenschluss vorgelegt werden. Im nachbörslichen Handel erreichten die Aktien ein zusätzliches Plus von 0,9%.

Ein höherer Ölpreis liess die Energieaktien wie Chevorn (+2,1%), Exxon Mobil (+2,5%) und ConocoPhilips (+2,8%) avancieren.

Der Versicherungsvermittler Aon (+8,2%) bläst die geplante Übernahme des Konkurrenten Willis Towers Watson (–9%) wegen Widerstands des US-Justizministeriums ab. Aon hatte für den Konkurrenten 30 Mrd. $ geboten.

Die in den USA kotierten chinesischen Technologie-Aktien Alibaba (–4,5%) und Baidu (–3,5%) stehen unter Druck, nachdem die chinesische Regierung weitere aggressive Regulierungsschritte ankündigt hatte – diesmal gegen Bildungsunternehmen. Der chinesische Nachhilfespezialist New Oriental verlor weitere 2,9%.

Asien

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen am Dienstag kein einheitliches Bild. In Japan steigt der Nikkei 225 um 0,5%. Der marktbreite Topix gewinnt 0,7%.

Dagegen fällt der Hang Seng (–1,7%) in Hongkong. Auch der CSI 300 (–0,6%) als Benchmark der Aktien in Festlandchina gibt nach. Auch der taiwanische Taiex (–0,5%) notiert tiefer.

Der südkoreanische Kospi (+0,5%) und der australische S&P/ASX 200 (+0,5%) avancieren.