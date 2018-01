SMI rutscht weiter ab

Die Schweizer Börse startet schwächer. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9548.38 -0.66%) eröffnet 0,3% leichter und baut im Handelsverlauf das Minus weiter aus. Nach einem Jahresauftakt mit kräftig gestiegenen Kursen legen die Investoren an der Börse eine Pause ein. Gegen Mittag rutscht der Leitindex auf sein Tagestief ab (–0,8%).

Im Blue-Chip-Index steigen bei Eröffnung lediglich die Aktien von Sika (SIK 8270 -0.42%). Nach den gestern publizierten starken Umsatzzahlen legt der Kurs am Anfang leicht zu. Vontobel (VONN 63.4 -0.31%) nimmt die Zahlen zum Anlass, das erst Ende Dezember hochgesetzte Kursziel erneut anzuheben (neu: 8750 Fr.). Im weiteren Handelsverlauf drehen aber auch Sika ins Minus.

Alle anderen neunzehn Werte im Standardindex geben bereits bei Markteröffnung leicht ab und verlieren im Handelsverlauf weiter. Die Valoren von Swatch Group (UHR 407.1 -1.05%) können nicht von einer Analysteneinschätzung profitieren. UBS (UBSG 18.53 -0.27%) sieht die Aktie des Luxusgüterherstellers bei 460 Fr. (zuvor 423 Fr.). Auch Richemont (CFR 89.36 -0.56%) notieren klar im Minus.

Die Finanzwerte um die Versicherer wie Swiss Life (SLHN 351.2 -0.09%), Zurich Insurance (ZURN 307.1 -0.52%) und Swiss Re (SREN 91.5 -0.5%) sowie die Grossbanken UBS und Credit Suisse (CSGN 17.705 -0.65%) kommen vergleichsweise glimpflich davon.

Kaum Mid Caps im Plus

Ähnlich verhalten sich die Kurse der Mid Caps. Der Grossteil der mittelgrossen Werte verliert. Der Kursrückgang im Index SMIM (SMIM 3678.1 -0.76%) ist deutlich.

Burckhardt Compression (BCHN 344.4 4.36%) reagieren positiv. Kepler Cheuvreux stuft das Rating für die Aktien von «Reduce» auf «Hold» hoch und erhöht das Kursziel von 268 auf 340 Fr. Zudem sieht Vontobel das Kursziel bei 335 Fr. (zuvor 285 Fr.). Die Empfehlung lautet «Halten».

Auch Orascom (ODHN 15.25 4.1%) und Rieter (RIEN 246.2 3.01%) stemmen sich gegen den negativen Trend.

Der Aktien von Basilea (BSLN 79.8 -0.13%) steigen. Bei der Biotechnologiefirma tritt wie bereits mitgeteilt die Vertragserweiterung für das Antipilzmittel Cresemba für China und den asiatisch-pazifischen Raum mit dem US-Pharmakonzern Pfizer (PFE 36.41 -0.11%) in Kraft, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach hat Basilea Aussicht auf Meilensteinzahlungen von bis zu 226 Mio. $ sowie Lizenzeinnahmen.

Derweil verlieren AMS (AMS 88.76 -1.53%) klar. Auch Meyer Burger (MBTN 1.732 -2.7%) notieren im Minus.

Uneinheitliches Bild in Asien

In Asien tendieren die Märkte uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gibt 0,3% nach, derweil steigt der breiter gefasste Topix 0,2%. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gewinnt 0,2%, während der Hang Seng (Hang Seng 31073.72 0.2%) in Hongkong 0,4% im Plus liegt. Der Index der asiatischen Werte ausserhalb Japans (MSCI Asia ex Japan) verliert 0,4%. Auch die Börse in Südkorea – gemessen am Kospi (Kospi 2501.81 0.1%) – gibt 0,4% nach.

Euro klar über 1.17 Fr.

An den Währungsmärkten werden die Kursschwankungen stärker. Der Euro handelt zum Franken leichter. So notiert die europäische Einheitswährung mit 1.1737 Fr. weiter über der Marke von 1.17 Fr. Zum Greenback kann sie die Marke von 1.20 $ nach kräftigen Avancen wieder erreichen. Der aktuelle Kurs liegt bei 1.2005 $. Der Dollar sackt zur Schweizer Währung wiederum ab und notiert bei 0.9765 Fr.

Öl im Hoch

Der Ölpreis zieht erneut an. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 69.239 0.48%) kostet 69 $. Gold (Gold 1322.476 0.93%) handelt indes 1% stärker bei 1325 $ pro Unze.