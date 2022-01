SMI holt Anfangsverluste auf

(AWP) Die US-Notenbank Fed hat Investoren weltweit mit ihren jüngsten Aussagen verunsichert und damit auch am Schweizer Aktienmarkt Kursverluste ausgelöst. Allerdings hat der Leitindex SMI (SMI 12'052.58 -0.38%) im Vormittagsverlauf einen Gutteil seiner Anfangsverluste eindämmen können. Fed-Chef Jerome Powell hat nicht nur eine potenzielle Zinserhöhung für März in Aussicht gestellt. Auch die Verkürzung der Bilanz hat der oberste US-Währungshüter verkündet.

Während dies zunächst ein «Sell the Rally» ausgelöst habe – immerhin hatten sich die Märkte nach dem schwachen Wochenstart zuletzt etwas erholt – sei nun die Frage, «ob auf der anderen Seite die »Buy the dip«-Strategen am Tag eins nach der Verkündung der Zinswende schon wieder bei Aktien zugreifen», kommentiert ein Händler. Zwar dürfte die bevorstehende Zinswende bereits im Vorfeld der Sitzung in die Kurse eingepreist worden sein, bei der Zukunft der Notenbankbilanz stand für die meisten allerdings ein Fragezeichen. «Mit dem nun eingeleiteten Kurswechsel in der Geldpolitik dürften es die Aktienmärkte schwer haben, im laufenden Jahr weitere Hochs zu generieren», ergänzt ein weiterer Börsianer. «Die Anleger mussten gestern Abend zur Kenntnis nehmen, dass das Fed als sicherer Liquiditätslieferant in den kommenden Monaten und Jahren erst einmal wegfällt.»

Der SMI verliert gegen 11.10 Uhr 0,29% auf 12’063,744 Zähler. Im Tief war er bis auf 11’917 Zähler abgesackt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, fällt um 0,26% auf 1933,37 und der umfassende SPI (SXGE 15'279.37 -0.47%) um 0,30% auf 15’305,81 Zähler. Im SLI sind 27 Aktien höher, zwei tiefer und Zurich unverändert.

«Die Volatilität dürfte weiterhin hoch bleiben», so ein Händler. Tatsächlich ist der Volatilitätsindex VSMI aktuell zwar mit knapp 5% im Minus, bewegt sich aber weiterhin auf einem erhöhten Niveau.

Unter den Einzelwerten werden erneut vor allem jene Titel verkauft, die im vergangenen Jahr besonders deutlich zugelegt haben. Dazu zählen Partners Group (PGHN 1'221.00 -3.63%) ebenso wie Straumann (STMN 1'450.00 -2.88%), Richemont (CFR 131.05 -1.47%) oder auch Kühne+Nagel.

Die Aktien vom Richemont-Branchenkollegen Swatch halten sich dagegen deutlich besser. Wie die jüngsten Exportdaten zeigen, hat sich die Schweizer Uhrenbranche im vergangenen Jahr gut vom Coronaschock erholt. So haben die Ausfuhren von Schweizer Zeitmessern im letzten Jahr das Vorkrisenniveau 2019 gar leicht übertroffen.

Der Warenprüfkonzern SGS (SGSN 2'535.00 -1.78%) kann sich dem allgemeinen Markttrend nach Zahlen nicht entziehen. Das Unternehmen hat am Morgen mit seinen Zahlen die Erwartungen in etwa erfüllt.

Auf den Verkaufslisten sind mit Geberit (GEBN 610.20 -1.64%), Sika (SIKA 306.90 -2.07%), Adecco (ADEN 45.30 -3.47%) und ABB (ABBN 32.45 -1.25%) noch weitere zyklische Titel zu finden. Sie alle geben aktuell um etwa 1% nach.

Die drei Schwergewichte Roche, Nestlé (NESN 117.40 -0.47%) und Novartis (NOVN 78.16 +0.00%) fallen in etwa mit dem Markt.

Überwiegend im Plus befinden sich dagegen Vertreter der Finanzbranche: Allen voran ziehen die Aktien der zuletzt arg gebeutelten CS um 1,9% an. Auch die anderen Bankenwerte UBS (UBSG 17.38 +0.20%) und Julius Bär (BAER 60.78 +0.26%) sowie Versicherer wie Zurich, Swiss Re (SREN 101.75 +1.29%) und Swiss Life (SLHN 595.80 +1.05%) notieren mit Gewinnen zwischen 0,5 und 1,2% im grünen Bereich. Gerade Finanzwerte profitieren von der Aussicht auf steigende Zinsen. Zudem hat die Deutsche Bank (DBK 12.07 +5.67%) am Morgen mit Zahlen positiv überrascht.

Im breiten Markt sind mit der Bank Linth (LINN 595.00 +23.96%) und Bellevue (BBN 42.60 +4.41%) ebenfalls Finanzwerte gefragt. Die Liechtensteinische Landesbank (LLB (LLBN 56.40 +0.89%)) will ihre 75%-Tochter Bank Linth LLB vollständig übernehmen und bietet entweder 600 Franken in bar oder 323 Franken in bar plus LLB-Aktien.

Auf der Verliererseite sind unterdessen Bucher (BUCN 428.40 -8.46%) nach Zahlen zu finden. Der Milchverarbeiter Emmi (EMMN 1'025.00 -5.09%) leidet unter einer Abstufung.

Euro fällt nach Fed-Entscheid

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1214 $ und damit so wenig wie zuletzt vor etwa zwei Monaten. Aktuell notiert er bei 1,1221 wieder etwas darüber.

Auch zum Franken zieht der US-Dollar merklich an – er befindet sich seit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend auf breiter Front im Aufwind. Zum Franken notiert er aktuell bei 0,9248 und hält damit die Gewinne vom späten Vorabend. Der Euro kostet aktuell 1,0377 Fr., nachdem er am Vorabend kurzzeitig noch über die Marke von 1,04 geklettert war.

Zwar liess die US-Zentralbank ihren Leitzins vorerst stabil an der Nulllinie. Sie gab aber klare Signale für eine baldige Anhebung ihres Leitzinses. Nach Worten von Notenbankchef Jerome Powell könnte es schon auf der nächsten Sitzung im März soweit sein. Hintergrund ist die hohe Inflation von zuletzt sieben Prozent.

Besondere Aufmerksamkeit riefen Äusserungen Powells hervor, die an den Märkten als Hinweis auf eine rasche Zinsstraffung gedeutet wurden. So erklärte Powell, dass die Ausgangssituation heute anders sei als bei der letzten, eher vorsichtigen Zinswende des Fed ab dem Jahr 2015. Eine Frage, ob das Fed auf jeder der planmässig noch sieben Zinssitzungen in diesem Jahr ihren Leitzins anheben könnte, liess er offen. Allerdings sagte Powell auch, dass das Straffungstempo nicht vorbestimmt sei und von der konjunkturellen Entwicklung abhänge.

Ölpreise fallen nach mehrjährigen Höchstständen zurück

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wieder etwas von ihren am Vortag markierten mehrjährigen Höchstständen entfernt. Für Belastung sorgte vor allem die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,28 $. Das waren 68 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 87.25 +2.31%)) fiel um 74 Cent auf 86,61 $.

Am Mittwoch hatte Brent-Rohöl erstmals seit Oktober 2014 mehr als 90 $ gekostet. Der Preis für US-Rohöl war auf fast 88 $ gestiegen, auch das war ein mehrjähriger Höchststand. Preisauftrieb kommt seit längerem von einem eher knappen Angebot bei einer zugleich soliden Nachfrage nach Erdöl und Ölprodukten wie Benzin.

Druck am Rohölmarkt kam nach der Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend auf. Zwar liess die Zentralbank ihren Leitzins vorerst stabil an der Nulllinie. Sie gab aber klare Signale für eine baldige Anhebung ihres Leitzinses. Zudem wurden einige Bemerkungen von Notenbankchef Jerome Powell als Hinweis auf eine rasche Zinswende gedeutet. Höhere Leitzinsen dämpfen zwar die aktuell hohe Inflation, sie belasten aber auch das Wirtschaftswachstum, was sich in der Regel in einer niedrigeren Erdölnachfrage bemerkbar macht.