SMI baut Minus ab

Die Schweizer Börse nimmt den Handel mit Verlusten auf. Der Swiss Market Index SMI eröffnet 0,2% tiefer und notiert im frühen Handel rund 0,5% schwächer. Daraufhin baut der Leitindex seinen Verlust ab.

Die Schweizerische Nationalbank belässt das Zinsband bei -1,25 bis -0,25%. Am Nachmittag informiert dann die Europäische Zentralbank über ihren Zinsentscheid. Auch der Entscheid der Bank of England steht an.

Swatch Group von Analysten angeschoben

Die Aktien des Luxusgüterherstellers Swatch Group gewinnen am stärksten. Barclays hebt die Empfehlung auf «Overweight» von «Underweight» an und erhöht das Kursziel auf 450 von 305 Fr. Auch ZKB-Analyst Patrik Schwendimann stuft die Titel mit «Übergewichten» ein und sieht den Kurs bei 470 Fr. Richemont verlieren hingegen.

Die Versicherer um Swiss Life und Swiss Re legen zu. Auch Julius Bär avancieren.

Im Minus liegen dagegen die Grossbanktitel. Sowohl UBS als auch Credit Suisse büssen ein. Bei der UBS kommt es zu einer Reihe personeller Veränderungen an der Konzernspitze.

Zudem belasten die schwergewichtigen Titel des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé den Index.

Auch der SMIM, der Index der Mid-Cap-Werte, verliert. Die Techwerte um AMS und Temenos geben ab.

Asiens Märkte geben nach

Die Börsen in Tokio tendieren nach der US-Leitzinserhöhung schwächer. Der Leitindex Nikkei 225 gibt 0,4% nach. Der breiter gefasste Topix büsst 0,3% ein. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,5%. Zudem notiert der Shanghai Composite 0,4% leichter. Südkorea stemmt sich gegen den Trend. In Seoul kann der Kospi-Index 0,5% zulegen.

Euro weiter über 1.18 $

Der Euro gibt leicht nach zum Franken und entfernt sich weiter von der Marke von 1.17 Fr. Aktuell lautet die Notierung 1.1645 Fr. Auch zum Dollar büsst die europäische Einheitswährung leicht ein, hält sich aber über der Marke von 1.18 $ und liegt bei 1.1818 $. Der Greenback handelt indes zum Franken stabil bei 0.9855 Fr.

Ölpreis rutscht ab

Nachdem der Ölpreis das höchste Niveau seit 2015 erreicht hat, gibt er nun zunehmend ab. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostet knapp 63 $. Gold notiert indes stabil. Die Unze des Edelmetalls liebt bei 1256 $.