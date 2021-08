Luxusgüterwerte geben Schweizer Börse Schub

(Reuters/AWP) Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI (SMI 12'465.61 -0.09%) näherte sich damit wieder der Marke von 12’500 Punkten, unter die er am letzten Donnerstag gefallen war. Die Nervosität, die gegen Vorwochenschluss aufgekommen war, habe sich wieder gelegt, sagte ein Händler. Die Sorgen über ein baldiges Endes der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) und über die Folgen der Lieferkettenprobleme hätten jedenfalls nachgelassen.

Stimmen aus den Reihen des Fed, angesichts der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus die konjunkturstützenden Anleihekäufe nicht vorschnell zu reduzieren, stützten die Kurse, heisst es am Markt. Konkretere Angaben zu den Anleihenkäufen erhoffen sich Marktteilnehmer vom Notenbankertreffen in Jackson Hole am kommenden Freitag. Dabei steht die Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Zentrum des Interesses. Bis dahin dürften sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fester lehnen, lautet der Tenor am Ring.

Der SMI schloss am Montag 0,49% im Plus bei 12’476,87 Punkten und damit leicht unter dem Tageshoch von 12’490,51 Zählern. Somit ist das Allzeithoch von letztem Donnerstag (12’573,43 Punkte) wieder keine 100 Punkte mehr entfernt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte um 0,65% auf 2022,47 Punkte zu und der breite SPI (SXGE 15'977.90 -0.07%) um 0,44% auf 15’988,63 Zähler. 26 der 30 SLI-Werte verzeichneten am Ende Gewinne.

Tagesgewinner bei den Blue Chips waren die Aktien des Luxusgüterherstellers Richemont (CFR 103.45 +0.68%) (+3,8%), und auch Swatch (+1,4%) zogen an. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach der schwachen Performance in der Vorwoche, als sich die beiden Papiere zweistellig verbilligt hatten. Damals waren sie von Ängsten erfasst worden, die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus könnte die Konjunktur in Asien und insbesondere im wichtigen Markt China beeinträchtigen. Aus dem gleichen Grund legten nun am breiten Markt auch Dufry (DUFN 49.28 +2.09%) um 4,4% zu.

Gefragt war zum Wochenstart auch Technologie, wie die Kursgewinne bei AMS (+2,6%), Temenos (TEMN 145.25 0%) (+1,9%) und Logitech (LOGN 98.34 +0.97%) (+1,3%) zeigten. Erklärt wurde dies mit dem guten Lauf der Nasdaq am Freitagabend und dann auch wieder am Montag.

Ebenfalls im Aufwind waren Zykliker wie Kühne+Nagel (+1,9%) oder Holcim (HOLN 52.00 +0.15%) (+1,1%), welche die Konjunktursorgen der Vorwoche wenigstens zum Teil wieder hätten abschütteln können.

Auch einige Finanzwerte wie Swiss Re (SREN 86.74 +0.56%), CS und Swiss Life (SLHN 484.40 +0.35%) waren gefragt, wie Kursgewinne zwischen +1,1 und +0,9% zeigten.

Dagegen wurden defensive Werte, die sich in der Vorwoche besser geschlagen hatten, tendenziell gemieden. So trugen Nestlé (NESN 116.02 -0.17%) (-0,2%) bei Handelsschluss die rote Laterne. Ein Klotz am Bein waren ausserdem die schwergewichtigen Roche (ROG 369.60 +0.33%), die unverändert schlossen.

Am breiten Markt sackten Cembra (CMBN 68.70 +2.69%) Money Bank um knapp 31% ab. Die Kreditbank hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Die Bank und der Detailhandelskonzern Migros beenden per Juni 2022 ihre langjährige Zusammenarbeit im Kreditkartengeschäft. Damit verliert Cembra einen sehr wichtigen Kunden und erwartet ab 2022 vorübergehend einen um 10 bis 15% tieferen Reingewinn.

U-blox gaben weitere 7,0% nach. Die Aktien des Chipherstellers waren schon am Freitag nach Resultatvorlage um über 10% abgestürzt, nun belasten negative Analystenkommentare zusätzlich. Auch Ascom (ASCN 14.86 -0.54%) (-5,8%), die sich seit der Zahlenvorlage vom Donnerstag im Abwärtstrend befinden, mussten erneut Federn lassen.

Auffällig war ausserdem die Kursentwicklung bei Polypeptide (-4,7%), die im Verlauf des Tages von einem der grössten Gewinner zu einem der grössten Verlierer abstürzten. Händler erklärten sich dies mit Gewinnmitnahmen nach den satten Gewinnen der letzten Zeit.

Fulminant aufwärts ging es hingegen mit Perfect Holding (PRFN 0.12 +9.35%), die sich um knapp 29% verteuerten. Das Basler Biotechunternehmen Kinarus, das mit Perfect via einen ‘Reverse-Takeover’ zusammen gehen will, hat positive Daten zu einem Therapeutikum gegen Covid-19 bekannt gegeben.

Markante Gewinne bei hohen Volumina verzeichneten auch Calida (CALN 48.40 +1.26%) (+10,9%) und Feintool (FTON 67.00 +3.24%) (+6,7%).

Aktien New York: Weitere Erholung

An den US-Börsen geht die am Freitag begonnene Erholung zu Wochenbeginn weiter. Der Dow Jones (Dow Jones 35'335.71 +0.61%) Industrial stand am Montag gegen Ende der ersten Handelsstunde 0,66% höher bei 35 350,15 Punkten, nachdem dem Leitindex in der vergangenen Woche wegen Sorgen vor einer baldigen Straffung der Geldpolitik per Saldo mehr als 1% eingebüsst hatte.

Händlern zufolge griffen die Anleger auf dem ermässigten Kursniveau seit Freitag wieder zu – und dies zeigte sich auch am erweiterten US-Aktienmarkt. Für den breit aufgestellten S&P 500 (S&P 500 4'483.20 +0.17%) ging es um 0,75% auf 4475,06 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 (Nasdaq 100 15'312.82 +1.46%) erreichte am Montag sogar einen erneuten Rekord, zuletzt schaffte er mit 15 227,87 Punkten ein Plus von 0,90%.

Am Freitag hatten Aussagen eines US-Notenbankers, der als Anhänger einer lockeren Geldpolitik gilt, die Ängste wegen einer geldpolitischen Verschärfung wieder etwas gemildert und damit das Interesse an Aktien erneut geweckt. Neue Hinweise erwarten Anleger im späteren Wochenverlauf vom Notenbanken-Treffen, das traditionell in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beheimatet ist, aber auch 2021 wieder online stattfindet.

Den meisten Gesprächsstoff lieferten am Montag die Aktien von Trillium Therapeutics wegen einer Übernahme durch Pfizer (PFE 49.93 +2.48%) . Sie konnten ihren Wert mit 17,54 $ gegenüber dem Schlusskurs am Freitag fast verdreifachen. Der Kurs blieb damit aber etwas unter der 18,50 Dollar-Offerte des Pharmariesen zurück, dessen Aktien um fast 4% zulegten.

Die Kursgewinne bei Pfizer könnten allerdings auch mit einer Rally des Impfstoff-Partners Biontech in Zusammenhang stehen, dessen Papiere in ihrem New Yorker Haupthandel um 10% anzogen. Das Coronavirus-Vakzin der beiden Konzerne wurde nun in den USA vollständig zugelassen. Von sich reden machen derweil aber auch Berichte über eine neue Studie aus Israel, wonach Drittimpfungen einen deutlich besseren Schutz gegen aktuelle Mutationen mit sich bringen sollen.

Am Gesamtmarkt kamen grössere Gewinner zum Beispiel aus den Sektoren Technologie, Öl und Banken. Ein deutlich erholter Ölpreis liess im Dow unter anderem die Chevron (CVX 96.73 +2.58%) -Aktien um 2,6% steigen. Im Bankensektor kletterten Goldman Sachs (GS 401.45 +1.41%) und JPMorgan jeweils um etwa 1%.

Im Chipsektor sorgte es allgemein für gute Stimmung, dass die chinesische Kartellbehörde den Kauf von Maxim Integrated durch Analog Devices zugelassen hat. Die Maxim-Aktien rückten um 2,9% vor, während jene von Analog mit einem knappen Abschlag von 0,1% verhalten reagierten. Am Markt hiess es, dies könne auch ein gutes Omen sein für die Xilinx-Übernahme durch AMD . Diese beiden Aktien rückten um 4,1 respektive 2,1% vor.

Der Marktstärke nicht folgen konnten allerdings die Anteilscheine der Fahrdienstvermittler Uber (UBER 41.00 +2.63%) und Lyft (LYFT 47.24 +2.94%) sowie des Essenslieferdienstes Doordash , die zwischen 0,1 und 2,1% verloren. Den drei Unternehmen droht neue Unsicherheit beim Status der Fahrer in ihrem Heimat-Bundesstaat Kalifornien. Ein Richter erklärte bereits vor dem Wochenende eine Volksabstimmung für ungültig, mit der der lange Streit um die Beschäftigung auf solchen Plattformen eigentlich beendet schien.

Devisen: Euro steigt über 1,17 $ EUR/CHF ebenfalls höher

Der Euro hat am Montag anfängliche Kursgewinne etwas ausgeweitet. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1732 $. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1664 $ auf den tiefsten Stand seit etwa neun Monaten gefallen.

Der Franken legt derweil zu beiden Hauptwährungen zu. Das EUR/CHF-Währungspaar, das am Morgen noch 1,0741 gekostet hatte, steht aktuell auf 1,0725. Am Freitag war der Euro kurzzeitig unter die Marke von 1,07 Fr. gefallen. USD/CHF wird aktuell zu 0,9142 gehandelt nach 0,9164 im frühen Geschäft.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützte den Euro und den Franken. Die im August etwas eingetrübte Wirtschaftsstimmung in der Eurozone belastete nicht, lag der von Markit erhobenen Einkaufsmangerindex für die Gesamtwirtschaft denn auch im Rahmen der Erwartungen.

In den USA werden ebenfalls die Markit-Indikatoren erwartet, die die Märkte in der Regel jedoch wesentlich weniger bewegen als die europäischen Zahlen. In Übersee stehen eher die Kennzahlen des Instituts ISM im Vordergrund. Diese werden jedoch etwas später im Berichtsmonat veröffentlicht.

Der Druck auf den Euro dürfte aber trotz der Erholung am Montag tendenziell anhalten. So droht die Delta-Variante des Coronavirus nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten zunehmend auf die konjunkturelle Entwicklung durchzuschlagen. Die Weltleitwährung US-Dollar dürfte daher gefragt bleiben. Zudem wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed bald klarere Signale für einen Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik gibt.

Bitcoin Bitcoin 49'637.00 +0.29% )

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Montag erstmals seit Mai über die Marke von 50 000 $gestiegen. Zuletzt kostete ein Bitcoin am Handelsplatz Bitstamp 50 299 $ und damit gut 2% mehr als am Vortag. Seit dem Zwischentief Mitte Juli summieren sich die Kursgewinne des sehr stark schwankenden Kryptogeldes mittlerweile auf fast drei Viertel. Dabei hatte in den vergangenen Tagen die Entscheidung der US-Handelsplattform Coinbase, die eigenen Bestände an Kryptowährungen aufzustocken, für zusätzlichen Schwung gesorgt. Bis zum Rekordhoch des Bitcoin von fast 64 900 $ aus dem April fehlt indes noch ein gutes Stück.

Der Gesamtwert aller Kryptowährungen liegt laut der Internetseite Coinmarketcap nun wieder über 2 Bio. $.

Ölpreise steigen um über drei US-Dollar

Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Kursgewinne deutlich ausgeweitet. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.58 +1.37%) 68,84 $. Das waren 3,67 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 66.23 +0.76%)) stieg um 3,65 $ auf 65,80 $.

Die Erdölpreise haben sich damit etwas von ihren jüngst erreichten dreimonatigen Tiefständen erholt. Für Entlastung sorgte der schwächere Dollar. Sinkt der Dollarkurs, sorgt das zumeist für eine höhere Nachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollarraums. Rohöl wird international in der US-Währung gehandelt. Auch die gute Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für Preisauftrieb am Ölmarkt.

In den vergangenen Wochen wurde die Stimmung dagegen deutlich durch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus belastet. Damit einher gehen Konjunktursorgen, da in einigen Ländern neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens drohen oder bereits ergriffen wurden. Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie lasten zumeist auf der wirtschaftlichen Aktivität und damit auf der Ölnachfrage.

Die Rohstoffexperten der Commerzbank (CBK 5.23 +0.69%) erachten die Ölpreisschwäche der vergangenen Wochen als übertrieben. «Sie hat mehr mit der Psychologie der Marktteilnehmer als mit einer Eintrübung der Fundamentaldaten zu tun», schrieben die Fachleute in einem Marktkommentar vom Montag.