SMI: frische Käufe

Der SMI (SMI 10084.19 0.2%) könnte bei entsprechender Nachfrage schnell an seine im Kurzfristchart ermittelbare obere Grenze stossen. Sie liegt bei rund 10’200 und leitet sich aus dem Aufwärtstrend der Vormonate ab (orange), an dem sich Marktteilnehmer auch jetzt orientieren dürften. Auch bei einer Schwäche hilft diese lineare Verbindung vergangener Wendepunkte als Richtungsmarker, dann dürfte die Mittellinie des Kanals um 9900 zusammen mit dem knapp darüber liegenden Monatsdurchschnitt (blau) eine Auffangzone bilden. Auf beiden Seiten fallen die genannten Kursniveaus zudem mit den Grenzen des Schwankungskorridors zusammen (graue Fläche), der das statistische Potenzial des Index abbildet

Selbst aus der Vogelperspektive betrachtet ist noch etwas Luft, auch wenn der SMI hier bereits eher am oberen Rand des Schwankungskorridors auf dieser Zeitebene verläuft (blaue Fläche). Durch die jüngste Konsolidierung hat sich aber wieder etwas Spielraum ergeben, bevor der Markt erneut in einen überhitzten Zustand gerät. Für einen Anstieg an die Obergrenze des hier sichtbaren Aufwärtstrendkanals (schwarz) bei rund 10’550/10’600 reicht es aber vorerst noch nicht.