SMI: für Käufer vorübergehend weniger attraktiv

Der Swiss Market Index bleibt im Rallymodus. Aber es dürften auch bald wieder etwas niedrigere Preise zu sehen sein.

Der kurzfristige Aufwärtstrend (grün) hält an, die entsprechende Untergrenze um 9920 bildet eine erste technische Stabilisierungsmöglichkeit. Davon könnte der Markt diese Woche auch Gebrauch machen, denn er ist inzwischen leicht überhitzt und ist an einem mittelfristigen Wendebereich angekommen.

Erkennbar ist die jetzt wichtige Verkaufszone im weiter zurückreichenden Chart: Hier treffen auf dem nun erreichten Preisniveau der langfristige Durchschnittspreis des SMI (violett) und eine horizontale Wendezone um 10’200 zusammen. Zudem ist der Index am oberen Rand seines auf dieser Zeitebene kalkulierbaren Bewegungskorridors angekommen (blau).

In der Vergangenheit liefen erste Erholungen in stärkeren Crashs zunächst nur bis an den Langfrist-Durchschnitt (rote Kreise). Erst nach der zweiten oder der dritten Verkaufswelle erholte sich der Markt dauerhaft (grün). Das kann diesmal zwar anders sein, darauf zu wetten, ist aber riskant.

Weitere Informationen finden Sie hier. »

Als etwas defensivere Alternative zu dem in den Vorwochen favorisierten 8x-Long-Faktorzertifikat (Valor 53181067) der UBS sind nun daher auch Produkte wie der 4,5% Callable Kick-in Goal eine Überlegung wert.

Das Produkt bezieht sich auf vier Referenzindizes (SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225), von denen jeder etwa 40 bis 50% nach unten schwanken darf, ohne dass der maximal mögliche Ertrag des Papiers von rund 10,5% gefährdet ist. Nur wenn einer dieser Märkte stärker einbricht, erhält der Anleger statt des Nominalwerts nur noch die anteilige Performance dieses Basiswerts ausgezahlt.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)