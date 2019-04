SMI: Ganz oben bleibt nur wenig Luft

Positiv fällt am kurzfristigen Chart vor allem auf, dass der Index das zuletzt um 9580 bestehende Verkaufsinteresse überwinden konnte. Der daraus ableitbare charttechnische Widerstandsbereich wurde zwar nur vorübergehend nach oben durchbrochen, doch erfahrungsgemäss ist dieses erste Stärkesignal ein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Selbst wenn es nun doch zu einer neuen Schwächephase kommt, dürfte es bereits am Monatsdurchschnittskurs (blau) um derzeit etwa 9475 wieder zu einer ersten Stabilisierung kommen. Dort begrenzt auch der statistisch ermittelte Schwankungskorridor (graue Fläche) den derzeitigen Spielraum nach unten bis maximal an die 9400er-Marke. Erst der langfristige Kursverlauf offenbart die aktuelle Problematik.

In den Vorjahren war um 9500/9620 immer wieder starke Abgabebereitschaft messbar. Nach der steilen Rally der Vormonate dürften sich viele Marktteilnehmer erneut mit Gewinnmitnahmen an diesem Bereich orientieren. Für neue Käufe sollten Anleger daher einen zumindest kleinen Rückschlag abwarten, denn selbst falls der SMI (SMI 9549.26 -0.07%) einen unkalkulierbaren Ausschlag nach oben vollzieht, dürfte dieser kaum von Dauer sein.