SMI: gebremster Anstieg

Der SMI (SMI 10000.1 0.3%) ist am oberen Rand seines kurzfristig wahrscheinlichen Schwankungskorridors (graue Fläche) angekommen. Doch im Gesamten lässt sich eine Serie steigender Zwischentiefs und Zwischenhochs zu einem steigenden Kanal (grün) verbinden, der einen positiven Trend spiegelt. Seine obere Grenze bei aktuell rund 10’125 dürfte nach einer kurzen Unterbrechung wieder erreichbar sein. Bis dahin sollten Anleger aber auch Rückschläge in Richtung 9800/9850 an den Monatsdurchschnittskurs (blau) und weitere dort verlaufende Stabilisierungsfaktoren einkalkulieren.

Ähnlich präsentiert sich die Ausgangslage auch aus dem erweiterten mittelfristigen Blickwinkel: Der SMI bewegt sich auch hier eher im oberen Randbereich seines statistischen Korridors (blaue Fläche), was einen weiteren Anstieg etwas verlangsamt.