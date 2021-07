SMI: Geduld bleibt Trumpf

Der Swiss Market Index hat noch immer Mühe, seine seit Juni anhaltende markttechnische Handelsspanne zu verlassen.

Der SMI bleibt in der Range zwischen 11’870 / 11’900 auf der Unterseite und 12’070 / 12’080 auf der Oberseite gefangen. Zuletzt etablierte sich der Markt allerdings eher im nördlichen Teil dieser Spanne, was Hoffnungen auf einen weiteren Anstieg bis zumindest an den oberen Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) bei 12’200 Punkten weckte.

Für einen positiven Verlauf spricht auch der mittelfristige Aufwärtstrend, doch selbst ohne ihn zu verletzen, könnte der Index in einem schwachen Sommer bis zurück in Richtung 11'400 korrigieren. Dort endet der aus vergangenen Kursausschlägen ermittelbare Bewegungskorridor dieser Zeitebene (blau).