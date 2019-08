SMI: Geduld ist erforderlich

Nachdem sich erneut ein Käufermangel in der Nähe der 9900er-Marke herausgestellt hatte, drehte der SMI (SMI 9786.08 0.72%) wie erwartet in Richtung 9600 ab. Eine Tradingrange zwischen diesen Kursschwellen ist wahrscheinlich, wobei eine Ausweitung dieser Spanne nach unten in Richtung 9450 zu befürchten ist (rot). Zumindest solange die Nachfrage schwach bleibt, was auch bis weit in den September hinein regelmässig zu beobachten ist, müssen Anleger sich mit neuen Investitionen nicht beeilen.

Der Basistrend seit Jahresbeginn ist von den jüngsten Entwicklungen jedoch unbeeinflusst und zeigt nach oben, erst Kurse deutlich unter 9200 würden das ändern. Davor dürfte jedoch rechtzeitig die am 200-Tage-Durchschnitt (violett) stets auftretende Kaufbereitschaft eine Stabilisierung verursachen.