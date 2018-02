SMI: Geht der Absturz heute weiter?

Der Swiss Market Index gerät in den Abwärtssog der Börsen weltweit und fällt zum Wochenauftakt bis an die wichtige Unterstützungszone um 9050 Punkte.

Vorbörslich zeichnen sich am Dienstag bereits neue Verluste ab, obwohl der Markt bereits so stark gefallen ist, dass eine vorläufige Bodenbildung weit wahrscheinlicher ist als eine weitre Abwärtsbewegung. Anleger müssen sich dennoch auf eine Fortsetzung der negativen Tendenz bis an den nächsten potenziellen Haltebereich um 8700/8775 gefasst machen.

Die Statistik macht allerdings spätestens nach einem weiteren schwachen Tag eine Bodenbildung relativ wahrscheinlich: In den vergangenen fünf Jahren stabilisierte sich der Markt meistens, sobald er zwischen 2,5 und 6,5% unter seinen Monatsdurchschnitt gefallen war (blauer Indikator im unteren Bereich des Charts) – von dieser Regel gab es nur sehr wenige Ausnahmen.

Aktuell beträgt der Abstand rund 3,75%, sodass die Chancen auf eine Bodenbildung bereits überdurchschnittlich sind und unterhalb der heute zu Handelsbeginn voraussichtlich fast erreichten 8800er-Marke noch einmal drastisch steigen.

Nachdem die erste Verkaufswelle abgeebbt ist, sollte der Markt sich an seinen 200-Tage-Durchschnitt um 9130 oder sogar an den jetzt nach unten durchbrochenen Aufwärtstrend knapp über der 9200er-Marke erholen können.

Mit dieser Entwicklung ist im Idealfall noch für diese Woche zu rechnen. Doch wie es anschliessend weitergeht, lässt sich nur schwer voraussagen. Bleibt der SMI (SMI 8922.75 -1.95%) zu lange unter dem Mittelkurs der vergangenen 200 Börsentage (violett), droht erfahrungsgemäss eine länger anhaltende Korrektur.

Sie kann sich im schlimmsten Fall bis zurück in Richtung 7400/7700 ausdehnen. Aus der Vogelperspektive des bis 2007 reichenden Wochencharts zeigt sich erst dort die nächste stärkere Stabilisierungszone.