SMI: Gescheitert, aber nicht negativ

Die wiederholten Rückschläge, sobald der Swiss Market Index im Verlauf einer Handelssitzung den Preisbereich jenseits von 9360 erreicht, sind inzwischen kaum mehr zu übersehen.

Auf Tagesschlusskursbasis scheitert der Index sogar schon weitaus früher und tut sich mit Kursen über 9330 schwer. Es grenzt schon an ein Wunder, dass Investoren trotz dieser sich inzwischen schon seit Mitte November hinziehenden Käuferflaute noch ruhig bleiben.

Andererseits ist dies auch ein optimistisch stimmendes Zeichen, denn es fehlt offenbar auch an Verkäufern für starke Rücksetzer: Schon bevor der Markt an seinen Monatsdurchschnitt (blaue Kurve) zurückfällt, kommt es zu einer Bodenbildung durch wieder anziehende Nachfrage.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich zudem seit rund eineinhalb Wochen eine Serie steigender Zwischenhochs (blaue Trendgerade), die zumindest immer später einsetzende Gewinnmitnahmen spiegelt.

In der Summe präsentiert sich das kurzfristige Gesamtbild des SMI (SMI 9288.92 -0.43%) daher in einer gar nicht so schlechten Verfassung, auch wenn er momentan noch nicht zur nächsten Etappe einer Rally aufzubrechen vermag.

Infobox öffnen

Anhand des längerfristigen Charts wird auch schnell klar, warum es derzeit etwas an Schwung fehlt: Der Index verläuft am oberen Ende seines derzeitigen Aufwärtstrends (grün).

Ein Sprung über diese Hürde ist selbstredend auch immer eine Option, denn an der Börse ist prinzipiell alles möglich, und das traditionell starke Jahresendgeschäft steht bevor.

Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die weitere Aufwärtsbewegung angesichts dieser Rahmenbedingungen etwas verlangsamt, ist hoch. Idealerweise werden frische Spekulationen auf steigende Kurse erst wieder eingegangen, wenn der SMI sich etwas von dieser markttechnischen Barriere entfernt hat.

Davor könnten vereinzelte Wetten in die Gegenrichtung oder Absicherungsgeschäfte von mehr Erfolg gekrönt sein – beide sind beispielsweise mit Puts realisierbar (siehe unten).