SMI: Gewinnmitnahmen am Freitag?

Am Donnerstag setzte der SMI (SMI 8657.14 -0.19%) seine Aufwärtsbewegung zunächst fort, konnte die im Tagesverlauf markierten neuen Höchststände aber nicht halten und schloss beinahe auf Eröffnungsniveau. Die resultierende Kerze im Candlestickchart ist unter Analysten als Shooting Star bekannt – ein negatives Kursmuster, das eine kurze Konsolidierung wahrscheinlich macht. Insbesondere da der Markt zuvor gut gestiegen ist und nun eine technische Verkaufszone (orange) um 8660/8740 erreicht hat, sind Gewinnmitnahmen zu befürchten.

Im mittelfristigen Chart zeigt sich genau das umgekehrte Bild: Hier erreichte der Index in der Vorwoche eine markttechnische Kaufzone (orange) um 8420/8450 und stabilisierte sich mit einer Hammer-Formation, die genau die gegenteilige Prognose erlaubt: Auf längere Sicht spricht sie für eine Bodenbildung, sogar eine Erholung bis zurück an den 200-Tage-Durchschnittskurs in Richtung 9000er-Marke (violett) ist denkbar.

In der Summe ist somit nach einer kurzen Atempause eine fortgesetzte Stabilisierung des Marktes möglich. Nur Investoren mit sehr kurzfristigem Anlagehorizont müssen daher nun an Gewinnmitnahmen denken.