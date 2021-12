SMI: Gewinnmitnahmen am Hoch

Der Swiss Market Index wird seit Tagen auf etwa dem gleichen Preisniveau abverkauft. Noch ist das kein Grund zur Beunruhigung.

Kaum nähert sich der SMI dem Bereich um 12’600 / 12’650, nimmt der Abgabedruck fühlbar zu. Dies hat zur Ausbildung einer horizontalen technischen Barriere auf diesem Niveau geführt, was allerdings durch die vorausgegangene Übertreibung nach oben erklärbar ist. Vor rund einer Woche schossen die Preise aus dem statistisch «normalen» kurzfristigen Schwankungsband (rot) nach oben heraus, was bereits im November in einer ähnlichen Konstellation zu einer Zwangspause führte. Solange die erste Haltezone bei 12’300 / 12’400 nicht einmal getestet wird, bleibt die Stimmung am Markt aber gut.

Angesichts des mittelfristig intakten Aufwärtstrends sind Kursgewinne bis an die oberen Ränder des Schwankungsbandes dieser Zeitebene (blau) nach wie vor das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Wochen.

Trading-Idee: Long-Faktorzertifikate wie der Valor 57946549 der UBS bleiben – insbesondere mittelfristig – weiter haltenswert. Wer sich darüber hinaus auch weiterhin nach unten absichern möchte, kann dies beispielsweise mit dem Valor 48638470 umsetzen. Das Papier verwandelt Indexverluste in Kursgewinne und verstärkt sie auch noch um das Vierfache.