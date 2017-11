SMI: Grenzen werden spürbar

Verbindet man die bisherigen Jahreshochpunkte des Swiss Market Index (grüne Linie), ergibt sich dadurch eine Limitierung für einen Anstieg auf derzeit rund 9375 Punkte.

Zwar ist dies keine unüberwindbare Mauer, da alle Trends endlich sind. Doch nach einem längeren Anstieg orientieren sich Marktteilnehmer bevorzugt bei Gewinnmitnahmen an diesen technischen Einflussfaktoren – was auch jetzt bemerkbar wird und ein weiteres Plus bis an die Rekordzone um 9500/9550 zumindest hinauszögert.

Im kurzfristigeren Kursbild manifestiert sich die jüngste Zurückhaltung durch eine wiederholte Verzögerung intraday um 9360, wobei bereits ein Tagesschlusskurs oberhalb der seit Oktober bestehenden Hürde um 9300/9325 nicht möglich zu sein scheint.

Solange diese Widerstände weiter bestehen, bleibt der Markt trotz des positiven Gesamtausblicks ausgebremst. Dadurch müssen auch Rückschläge bis zumindest 9200 wieder einkalkuliert werden. Selbst ein erneuter Test der jüngsten Stabilisierungszone um 9050 ist nicht auszuschliessen.