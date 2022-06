SMI: Leichtes Plus zum Wochenschluss

(AWP/Reuters) Der Leitindex notiert inzwischen klar unter dem kurz nach Handelsbeginn markierten Tageshoch. Vor dem langen Pfingstwochenende hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es in Börsenkreisen. Da in London wegen der Thronfeierlichkeiten die Börse geschlossen sei, fehlten zudem Impulse und die Umsätze seien unterdurchschnittlich. Ebenfalls kaum Bewegung in die Märkte brachten am Nachmittag die aktuellen US-Jobdaten. Die Arbeitslosigkeit veränderte sich im Mai auf niedrigem Niveau kaum.

Es hätte einen starken Ausreisser bei der Beschäftigung nach unten gebraucht, damit die Kurse noch mehr hätten zulegen können, sagt ein Händler. Trotzdem sei der US-Arbeitsmarkt in Höchstform, ergänzt Thomas Gitzel von der VP Bank (VPBN 93.40 -0.21%). Eigentlich wäre die Erholung noch schneller gegangen, doch Hilfsgelder hätten viele Arbeitnehmer lange abgehalten, einen Job anzunehmen. So gut die Lage am Jobmarkt auch sei, so mache die hohe Inflation positive Effekte des Arbeitsplatzaufbaus auf den privaten Konsum teilweise wieder zunichte. Immerhin gebe es unter Börsianern inzwischen Hoffnung, dass die Inflation den Höhepunkt erreicht haben könnte.

Der SMI (SMI 11'551.49 +0.01%) notiert nach einem Tageshoch bei 11’615 Punkten um 14.55 Uhr noch 0,12% fester bei 11’564,03 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,15% auf 1817,73 und der breite SPI (SXGE 14'830.87 +0.00%) um 0,19%auf 14’858,78 Punkte. Im SLI stehen 17 Gewinnern 12 Verlierer gegenüber, SGS (SGSN 2'317.00 -1.19%) sind unverändert.

An der Spitze der Gewinner stehen neben dem Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 110.60 +1.37%) Wachstums- und zyklische Titel wie Straumann (STMN 118.55 +0.21%), ABB (ABBN 30.48 +0.53%) und Adecco (ADEN 37.25 +1.17%) sowie der Hörgerätespezialist Sonova (SOON 336.30 -0.21%) mit Gewinnen zwischen 0,5% und 1,9%.

Ebenfalls zulegen können die eher defensiven Papiere der Swisscom (SCMN 569.40 +0.49%) oder Bank-Papiere wie UBS (UBSG 18.10 +0.14%) und Julius Bär (BAER 49.84 +0.20%). Wieder einmal nicht mithalten können hier bloss Credit Suisse (CSGN 6.61 -0.63%). Insgesamt reagieren aber die Grossbankenaktien «gefasst» auf eine Mitteilung des Bundesrates über Änderungen der Liquiditätsverordnung bei systemrelevanten Banken.

Bei den Schwergewichten können sich Nestlé (NESN 114.94 +0.17%) und Novartis (NOVN 85.94 +0.40%) in der Gewinnzone halten, während Roche GS (ROG 321.85 -0.46%) in die Verlustzone abrutschen.

Die grössten Verluste gibt es bei AMS Osram (AMS 11.05 -4.95%), die aufgrund von Verleiderverkäufen 3,8% einbüssen. Dabei waren die Vorgaben bei den US-Techaktien eigentlich positiv, meint ein Händler.

Ebenfalls zu tieferen Kursen gehandelt sind der Versicherer Zurich Insurance (ZURN 436.00 -0.05%) oder der Logistiker Kühne + Nagel (KNIN 251.90 -0.28%).

US-Börsen: Nach Erholungsrally folgt Ernüchterung

Nach einer Erholungsrally am Vortag sind die US-Börsen am Freitag schwächer in den Handel gestartet. Im Fokus der Anleger stand zuvorderst der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Der fiel – anders als der Bericht aus dem US-Privatsektor am Donnerstag – stärker als erwartet aus.

Für die US-Notenbank (Fed) gebe es angesichts der Beschäftigtenzahlen, der kräftig steigenden Inflation und Löhne sowie eines erwarteten ordentlichen Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal daher keinen Grund, die Zinsanhebungen nicht aggressiv voranzutreiben, kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.

Den Anlegern am Aktienmarkt schmeckt das aber nicht so recht, denn steigende Zinsen machen auch andere Anlageformen wie etwa Anleihen wieder interessanter. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor kurz nach dem Börsenstart 0,86% auf 32’962,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 1,36% auf 4119,85 Punkte nach. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 (NDX 12'892.89 +2.75%) büsste 1,98% auf 12’638,23 Zähler ein.

Noch am Vortag war nach schwachen Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft die Überzeugung so mancher Anleger gestiegen, dass die Fed vor diesem Hintergrund nicht stärker an der Zinsschraube drehen dürfte.

Euro behauptet sich gegenüber Dollar

Der Euro hat sich am Freitag deutlich über 1,07 $ behauptet. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0737 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken halten sich die Kursausschläge in Grenzen. Der Euro bewegt sich weiterhin um die Marke von 1,03. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung genau bei 1,0300 Fr. gehandelt nach 1,0295 am Donnerstagabend. Derweil hat der Dollar zum Franken minimal Boden gutgemacht und kostet derzeit 0,9594 nach 0,9579 am Vorabend. Kurzzeitig stieg der Greenback dabei auf 0,96.

Am Freitag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung gibt am Nachmittag ihre monatlichen Jobzahlen bekannt. An den Finanzmärkten hat die Bedeutung der Daten etwas abgenommen, da die Beschäftigung hoch ist und sich die US-Notenbank daher auf den Kampf gegen die hohe Inflation konzentrieren kann.

Grosse Relevanz hat gleichwohl die ebenfalls im Arbeitsmarktbericht auftauchende Lohnentwicklung, da sie auf die Teuerungsrate einwirkt. Die hohe Inflation in den USA hat sich im April zwar abgeschwächt, allerdings nur leicht. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,3% Die US-Notenbank strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2% an. Die Fed hatte zuletzt im Mai den Leitzins um einen halben Prozentpunkt angehoben. Notenbankvertreter machten klar, dass auf den nächsten Sitzungen weitere grössere Zinsschritte folgen dürften.

Alles in allem dürften der Arbeitsmarktbericht für Mai und der ebenfalls am Nachmittag anstehende ISM-Einkaufsmangerindex für das nicht verarbeitende Gewerbe in den USA die Zinserwartungen an die Fed wohl nicht in Frage stellen, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Denn der Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP habe bereits am Donnerstag auf eine zwar verlangsamte, aber dennoch solide Beschäftigungsentwicklung hingedeutet. Zudem seien die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiterhin mit einer niedrigen Arbeitslosenquote kompatibel.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitag einen Teil ihrer deutlichen Aufschläge vom Vortag abgegeben. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 116,66 $. Das waren 95 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) fiel um 1,09 $ auf 115,78 $.

Am Vortag hatten die Erdölpreise deutlich zugelegt, obwohl der Ölverbund Opec+ seine Förderung im Juli und August stärker ausweiten will als in den Monaten zuvor. Analysten zeigten sich jedoch skeptisch, ob das zusätzliche Rohöl ausreicht, um das knappe Weltmarktangebot auszugleichen. Vor allem die russische Produktion stand zuletzt wegen scharfer Sanktionen des Westens unter Druck.

Auf einen Ausschluss Russlands von den Förderzielen der Opec+ wurde unterdessen verzichtet. Derartige Spekulationen waren vor der Opec-Sitzung durch Presseberichte angeheizt worden, die sich jedoch nicht bewahrheiteten. Bisher scheint der Krieg Russlands gegen die Ukraine keine nennenswerten Auswirkungen auf den Zusammenhalt des Ölverbunds zu haben.

«Eine nennenswerte Erhöhung der Ölproduktion ist damit wegen der voraussichtlich fallenden russischen Produktion unmöglich, solange andere Länder ihre Produktion nicht stärker ausweiten dürfen», kommentierte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank (CBK 8.11 +0.05%). «Letzten Endes macht die gestern beschlossene stärkere Produktionserhöhung im Juli und August für den Ölmarkt somit keinen grossen Unterschied.» Die Opec dürfte laut Fritsch weiterhin deutlich weniger Rohöl an den Markt bringen als vereinbart.