SMI: offener Schlagabtausch

Ähnlich wie an vielen internationalen Aktienmärkten zeigte auch der SMI (SMI 10372.96 -0.17%) am Dienstag einen nervösen Handelsverlauf. Den zwischenzeitlichen Rückschlag bis an die 10’300er-Schwelle nutzten Anleger erneut zum Einstieg, bis zum Schluss behauptete der Markt wieder den Monatsdurchschnitt (blaue Linie). Die schnelle Erholung untermauert die jüngsten Signale der Stärke. Allmählich dreht auch der kurzfristige Schwankungskanals (grau) wieder aufwärts.

Zur Wochenmitte besteht aus statistischer Sicht Luft bis knapp 10’600. Vorgelagert ist bereits im Dunstbereich des Rekordhochs bei 10’550 mit Abgabedruck zu rechnen. Einen vergleichbar robusten Eindruck auf der Unterseite lieferte bisher der Wendebereich bei 10’230. Kurzfristig ist ein Ausbruch aus dieser etwa 400 Punkte umfassenden Range aber kaum zu erwarten.

Grundsätzlich halten weiterhin die Bullen das Zepter in der Hand. Seit Jahresbeginn ist ein steigender Trend erkennbar, auch die viel beachtete 200-Tage-Linie (violett) strebt Richtung Norden. Zugleich ist der Index nicht überhitzt und steht in der Mitte des auf dieser Zeitebene berechneten Vorhersagekorridors (blau). Erst oberhalb von 10’650 wäre der SMI wieder anfällig für Gewinnmitnahmen (grüner Kreis).

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)