SMI: Hier liegen die maximalen Kursziele

Bereits im kurzfristigen Chart ist zu sehen, dass die Aufwärtsdynamik des Swiss Market Index nicht mehr so gross ist wie noch zu Jahresbeginn: Die letzte Korrektur im Vormonat führte den Index zurück bis an die bereits im Februar und Anfang März etablierte Kaufzone um 9200/9230. In einem stabilen Aufwärtstrend dagegen fallen die Kurse bei kleineren Konsolidierungen nicht unter ihren Monatsdurchschnittswert (blau). Die nun zu beobachtende starke Erholung relativiert die zuletzt negative Prognose jedoch. Zumindest für eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau scheint die Nachfrage noch zu reichen. Schwankungen zwischen rund 9200 und 9600 sind damit das kurzfristig wahrscheinlichste Szenario.

Insbesondere an den Spitzenwerten der Vorjahre dürfte es diesmal erneut zu einer gesteigerten Abgabebereitschaft kommen. Nach dem steilen Anstieg seit Jahresbeginn ist der SMI (SMI 9525.47 -0.12%) besonders anfällig für Gewinnmitnahmen. In einem nachhaltigen Aufwärtstrend wird zwar auch diese starke markttechnische Barriere irgendwann an Bedeutung verlieren. Doch selbst dann ist das Aufwärtspotenzial nicht unendlich, denn der Index notiert bereits am oberen Rand seines langfristigen Schwankungskorridors (braune Fläche). Schon ein Anstieg in Richtung 9800 hat dadurch momentan noch relativ geringe Erfolgsaussichten.