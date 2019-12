SMI: Hindernis voraus

Auf den ersten Blick ist das neue Rekordhoch des SMI (SMI 10557.71 0.01%) eine gute Nachricht, erst bei genauerem Hinsehen zeigt sich das Problem: Der Index konnte sich auf diesem Niveau nicht halten, die hohen Preise wurden fast vollständig wieder zum abverkaufen benutzt. Im als Kerzenchart dargestellten Kursbild hinterlässt das ein unter Analysten als «Shooting Star» bekanntes Warnsignal, das oft ein Zwischenhoch markiert. Dadurch steigt die Gefahr einiger schwacher Handelstage erneut – allerdings nur auf der kurzfristigen Zeitebene, da das Signal bislang auch nur hier aufgetreten ist.

Ohnehin lag das gestrige Tageshoch des Marktes bereits am oberen Randbereich seines entsprechenden Schwankungskorridors (graue Fläche), so dass eine Gegenbewegung zurück nach unten in Richtung 10’350 an dessen Untergrenze oder zumindest an den Monatsdurchschnittspreis um 10’425 keine Überraschung wäre.

Auch im mittelfristigen Chart verläuft der SMI eher am oberen, als am unteren Rand seines Bewegungsspielraums. Dieser wird definiert durch die um 10’700 verlaufende Aufwärtstrendlinie (grau) und den hier kalkulierbaren Schwankungskorridor (blaue Fläche) mit einer Nordgrenze zwischen 10’650 und 10’850. Da alle Limitierungen weiter steigen, benötigen Anleger jedoch nur etwas Geduld für höhere Preise, eine kleinere Konsolidierung würde noch nicht investierten Kaufinteressenten zudem etwas bessere Einstiegskurse ermöglichen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)