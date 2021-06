SMI: Hitze-Warnstufe Gelb

Der Swiss Market Index bleibt technisch stabil, obwohl er sich bereits länger in einer Übertreibungsphase befindet.

Der SMI kann sich oberhalb der 12’000er-Marke behaupten und hat nach wie vor Spielraum bis 12’100 / 12’175 an den oberen Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau). Dessen Untergrenze bei 11’850 stellt kurzfristig auch die erste, relativ verlässliche Bodenbildungszone dar.

Dass der Markt zeitnah Bedarf an Stabilisierungsgelegenheiten haben wird, ist angesichts des vorausgegangenen steilen Anstiegs relativ wahrscheinlich. Dieser führte Den SMI an den oberen Rand seiner mittel- und langfristigen Schwankungsbänder (blau, braun), in denen er nur noch wenig Potenzial nach oben hat.

Trading-Idee: Gewinnmitnahmen bei Long-Positionen wie den hier bereits seit Langem vorgestellten Faktorzertifikaten wie dem Valor 57946549 der UBS sind ratsam – insbesondere wenn der persönliche Anlagehorizont eher kurz ist. Nachkäufe auf niedrigerem Niveau ermöglichen vielleicht schon in naher Zukunft eine höhere Rendite.

Wer sich darüber hinaus noch gegen Verluste sichern will, kann beispielsweise zu Short-Faktorzertifikaten wie dem Valor 48638470 greifen.