SMI klettert über 9600

Mit leichten Avancen nimmt die Schweizer Börse den Handel auf. So eröffnet der Swiss Market Index SMI (SMI 9599.83 0.51%) 0,1% fester. Im Handelsverlauf legt er weiter zu und erreicht die Marke von 9600 Punkten.

Im Fokus stehen die Aktien von Novartis (NOVN 86 2.87%). Sie steigen klar. Der Pharmakonzern hat die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert und prognostiziert für 2018 wieder Wachstum. Derweil verlieren die Genussscheine von Roche (ROG 235.35 -0.65%).

Gewinnen können zudem Credit Suisse (CSGN 18.61 0.76%) sowie die Versichererwerte um Swiss Re (SREN 95.3 0.78%) und Zurich Insurance (ZURN 317.1 0.41%). Geberit (GEBN 460.3 -0.78%), LafargeHolcim (LHN 59.2 -0.74%) und Sika (SIK 8310 -0.12%) geben ab.

AMS und Santhera klar im Minus

Die mittelgrossen Werte handeln indes verhalten. Der Index SMIM (SMIM 3704.92 -0.05%) steigt bei Eröffnung minimal und pendelt seitdem um seinen gestrigen Schlusskurs.

Logitech (LOGN 39.84 2.08%) heben sich erneut vom Rest des Feldes ab. Credit Suisse sieht die Aktien bei 45 Fr. (zuvor 41.50 Fr.) Auch Baader Helvea erhöht das Kursziel auf 39 Fr. (zuvor 36 Fr.) und belässt die Einstufung auf «Hold».

Avancen verzeichnen auch die Papiere von GAM (GAM 18.06 1.63%).

Derweil verlieren AMS (AMS 77.8 -7.86%) deutlich. J.P. Morgan senkt das Rating für die Aktien des österreichischen Chipherstellers von «Overweight» auf «Neutral» und reduziert das Kursziel von 115 auf 95 Fr.

Klar im Minus notieren zudem Santhera (SANN 36.8 -8.23%). Am Freitag wird das Biotech-Unternehmen ein Update zum Entscheid des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) betreffend Raxone geben. Bei der ersten Beurteilung, die negativ ausfiel, rauschte der Aktienkurs in den Keller. Ebenfalls für Freitag ist eine Telefonkonferenz angesetzt. Am Montag legt Santhera zudem Zahlen für 2017 vor.

Auch Barry Callebaut (BARN 1930 -1.48%) verlieren nach starken Verkaufszahlen und belastenden Preisentwicklungen im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres.

Wisekey (WIHN 6.45 5.74%) steigen deutlich. Der IT-Sicherheitsspezialist plant eine eigene Kryptowährung sowie eine Blockchain-Plattform.

Kaum Impulse aus Asien

Der Handel an den asiatischen Börsen fällt insgesamt verhalten aus. In Tokio gibt der Nikkei 225 rund 0,8% nach. Der Topix büsst 0,5% ein. Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,3% im Plus, ähnlich wie der Shanghai Composite (+0,4%). Der Kospi in Seoul tendiert geringfügig höher.

Franken stärker – Euro bei 1.23 $

Sowohl der Euro als auch der Dollar geben zum Franken nach. Die europäische Einheitswährung kostet zur Schweizer Valuta 0,3% weniger – 1.1732 Fr. Der Greenback notiert klar schwächer (–0,6%) bei 0.9505 Fr. Der Euro handelt indes zum Dollar fester und erreicht den höchsten Stand seit Ende 2014. Die aktuelle Notierung lautet: 1.2339 $/€.

Öl fast bei 70 $

Der Ölpreis findet zurück in seinen Aufwärtstrend. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 69.93 0.12%) kostet knapp 70$. Der Goldpreis notiert fester. Die Feinunze handelt zu 1349 $.