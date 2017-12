SMI schliesst unverändert

Kaum Bewegung an einem impulslosen Wochenstart: Die Schweizer Börse ist zwar fester in den Handel gestartet. So stieg der Swiss Market Index SMI (SMI 9314.76 -0.05%) bei Eröffnung 0,2%. Im weiteren Handelsverlauf drehte er jedoch mehrmals und pendelte so zwischen der Gewinn- und der Verlustzone. Folglich schloss der Leitindex unverändert.

Auch in den USA pendelten der Dow Jones (Dow Jones 24386.03 0.23%) und der S&P 500 (SP500 2659.99 0.32%) wenig verändert um ihre Freitagsschlusskurse. Der Nasdaq Composite stieg indes 0,4%. Für Gesprächsstoff sorgte vor allem das Debüt des ersten Terminkontrakts auf den Bitcoin, der seit Sonntagabend an der Chicagoer CBOE gehandelt wird.

Swatch Group zogen an

Bei den Blue-Chip-Werten in der Schweiz gewannen vor allem Swatch Group (UHR 386.8 3.62%). Die Aktien des Luxusgüterherstellers profitierten von einer Analystenmeinung. Credit Suisse (CSGN 17.21 0.12%) stufte das Rating für Swatch von «Underperform» auf «Outperform» hoch und erhöhte das Kursziel von 280 auf 460 Fr. Auch Richemont (CFR 87.8 0.8%) gewannen.

Zudem avancierten die Titel der Banken UBS (UBSG 17.56 1.21%) und Credit Suisse.

Swisscom (SCMN 518 -1.15%) gaben hingegen ab. Einbussen verzeichneten zudem die Versicherer um Swiss Re (SREN 90.5 -0.17%) und Zurich Insurance (ZURN 296.4 -0.4%).

AMS büssten ein

Der Index der Mid-Cap-Werte, der SMIM (SMIM 3551.02 -0.73%), schloss deutlich schwächer. Die Gewinnertitel kamen aus keinem spezifischen Sektor. So avancierten beispielsweise Ems-Chemie (EMSN 655 0.38%), aber auch die Immobilientitel PSP (PSPN 89.95 1.07%).

Tech-Werte um AMS (AMS 94.55 -1.41%) und Temenos (TEMN 127 -3.27%) verloren klar. In Frankfurt sackten die Aktien des AMS-Konkurrenten Dialog Semiconductor auf ein Dreijahrestief ab. Damit summierte sich das Minus seit Monatsbeginn auf etwa 25%.

Dufry (DUFN 134.7 -3.09%) fielen zwischenzeitlich markant 5,8%.

Auch die zuletzt stark gestiegenen Werte von Straumann (STMN 703 -2.23%) und Sonova (SOON 154.6 -1.72%) gaben ab.

Asien im Plus

Die Märkte in Asien starteten freundlich in die neue Handelswoche. In Tokio legte der Nikkei 225 0,4% zu. Der breite Topix verzeichnete ein Plus von 0,3%. In China avancierte der Shanghai Composite 0,5%, in Hongkong kletterte der Hang Seng 0,6%, und in Südkorea gewann der Kospi 0,3%.

Euro stand bei 1.17 Fr. an

Der Euro arbeitete sich an der Marke von 1.17 Fr ab. Bei Börsenschluss in Europa notierte die europäische Einheitswährung stabil zum Franken bei 1.1685 Fr. Zum Greenback legte sie zu auf 1.1799 $, nachdem sie zwischenzeitlich die Marke von 1.18 $ passiert hatte. Das war ein Zuwachs von 0,3%. Der Dollar zeigte sich zum Franken indes schwächer und lag um 17.30 Uhr MESZ bei 0.9906 Fr.

Öl klar teurer

Der Ölpreis notierte für das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 64.801 2.25%) bei gut 64 $. Das war ein Preisanstieg von 1,9%. Hintergrund waren laut der Nachrichtenagentur AWP Meldungen über die Schliessung wichtiger Pipelines in der Nordsee, die den Ölpreis auf den höchsten Stand seit etwa zweieinhalb Jahren trieben. Gold (Gold 1242 -0.52%) handelte leichter. Die Unze des Edelmetalls lag bei 1246 $.