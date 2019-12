SMI: im Aufwärtstrend ins Jahresende

Mit einem neuen Hoch in der Woche vor Weihnachten hat der Markt seine statistisch auffallend oft messbare Jahresendrally schon auf halber Strecke im Dezember so gut wie vollbracht. Selbst wenn es zwischendurch zu Rückschlägen kommt, ist die Prognose insgesamt optimistisch. Als kleines Warnsignal dient nur die intraday vollzogene 180-Grad-Wende zur Monatsmitte, als der Index sein neues Hoch nicht halten konnte und zum Handelsschluss bis fast auf den Eröffnungskurs am Tagestief zurückfiel.

Analysten bezeichnen diesen Verlauf als Shooting Star und wissen, dass das Risiko einer zeitweisen Schwäche danach überdurchschnittlich hoch ist. Doch schon bei 10’400/10’450 hat der SMI (SMI 10641.47 0.63%) eine Chance zur Bodenbildung an der Unterseite seines Schwankungskorridors auf dieser Zeitebene (graue Fläche) sowie am Monatsdurchschnittspreis (blaue Kurve). Beide Preisschwellen haben sich auch in der Vergangenheit häufiger schon als Stabilisatoren erwiesen.

Die freundliche Vorhersage für den Markt basiert vor allem auf dem übergeordneten Trend: Hier zeigt sich eine klare Tendenz nach oben, wobei das Limit in diese Richtung aktuell um 10’700/10’900 durch eine schon mehrfach als Wendepunkt wirksame Aufwärtstrendlinie (schwarze Pfeile) und durch den entsprechenden Schwankungskorridor dieser Zeitebene definiert wird (blaue Fläche). Diese Grenzmarken verschieben sich jedoch kontinuierlich weiter nach Norden.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)