SMI: Im Idealfall ist Platz bis über 10’500

Marktteilnehmer orientieren sich mit Rückkäufen an ehemaligen horizontalen Wendezonen des SMI (SMI 10266.53 0.15%), von denen die ersten beiden um 10’200/10’300 sowie um 10’500/10’600 auszumachen sind. Eine darüber hinausgehende Rally dürfte kurzfristig kaum zu erwarten sein, bereits das zweite genannte Kursziel ist aus markttechnischer Sicht relativ ambitioniert.

Positiv ist festzuhalten, dass die letzte Verkaufswelle am langfristigen Basistrend (blau) um 9800 gestoppt hat. Er dürfte in der näheren Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einmal auf den Prüfstand kommen. Weitere Einflussfaktoren stabilisieren den SMI dort, beispielsweise der waagerecht verlaufende Umkehrbereich um 9500 und knapp darunter der südliche Rand des selbst in Krisen kaum verlassenen Schwankungskorridors auf dieser Zeitebene (braune Fläche).