SMI: im Idealfall leicht über 10’200

Die Aufwärtsbewegung im kurzfristigen Kursbild ist intakt und lässt dem Index zunächst Luft bis rund 10’200/10’250. Dort verläuft der obere Rand des steigenden Trendkanals (orange), an dem sich Käufer und Verkäufer in den vergangenen Monaten orientierten und dadurch kleinere Hoch- und Tiefpunkte des Marktes an den entsprechenden Grenzlinien generierten. Auf der Unterseite ist sogar ein weiterer steilerer Kanal (schwarz) als frühere Haltegelegenheit knapp über der 10’000er-Marke auszumachen, eine Stabilisierung im Falle einer Schwäche ist aber erst zwischen 9850 und 9950 an einem Bündel technischer Einflussfaktoren wahrscheinlich.

Behält der SMI (SMI 9997.39 -0.59%) das Tempo der Vorjahre bei, dürften Kurse oberhalb von 10’200 viel Geduld erfordern. Knapp unter diesem Schwellenwert verläuft aktuell die nördliche Randlinie des langfristigen Aufwärtstrends (blau). Zugleich beginnt hier auch der obere Extrembereich des Schwankungskorridors auf dieser Zeitebene (braun), an dem in der Vergangenheit alle Rallys an Schwung verloren haben.