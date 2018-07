SMI: Im Idealfall seitwärts

Der SMI (SMI 8627.63 0.02%) wird auch wieder oberhalb des jüngsten Abwärtstrendkanals gekauft (schwarz punktiert). Hält das Kaufinteresse an, könnte der Markt wieder in die zuvor bestehende Seitwärtsbewegung zwischen rund 8420/8450 auf der Unterseite (rot) und 8660/8740 auf der Oberseite übergehen (orange). Darüber hinausgehende Kursgewinne bis an die nächste Hürde um 8850/8905 sind vorerst aber unwahrscheinlich.

Mittelfristig zeigt sich der Index ebenfalls in einer Tradingrange, die auf der Unterseite bis 8200/8300 reichen kann (orange) und nach oben Luft hat bis etwa 9100/9200 (grün). Knapp darunter verläuft auch der 200-Tage-Durchschnittskurs (violett), an dem die Kurse zuletzt nicht mehr vorbeigekommen sind und der für den Moment das Maximalkursziel auf längere Sicht darstellt.

Anleger sollten zumindest so lange noch vorsichtig bleiben, bis der SMI sich über die 8740er-Marke erholt. Erst dann können bestehende Absicherungen mit Puts leicht reduziert werden. Umgekehrt muss allerdings bei einem weiteren Schwächeanfall unter 8420 das Schlimmste befürchtet werden. Das nächste Kursziel liegt dann an der fallenden Abwärtstrendlinie bei derzeit etwa 8340.