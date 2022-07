SMI im Minus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt tritt zur Wochenmitte auf der Stelle. Die Kurse bewegen sich dabei in einer engen Handelsspanne. Das zeige, wie vorsichtig die Börsianer vor dem US-Zinsentscheid am Abend agieren, heisst es am Markt. Erwartet wird eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte. Wichtig sind die Äusserungen des Fed um zukünftigen Kurs der Zinswende.

Für Impulse bis zum Zinsbeschluss am Abend ist allerdings dank der Berichtssaison gesorgt. So haben in den USA die Tech-Giganten Microsoft (MSFT 263.09 +4.44%) und Alphabet (GOOGL 110.84 +5.54%) solide Berichte veröffentlicht und hierzulande wartet die Grossbank Credit Suisse (CSGN 5.28 +2.29%) mit «big news» auf.

Der SMI (SMI 11'066.91 -0.32%) notiert gegen 15.00 Uhr 0,04% leichter auf 11’097,93 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,20% auf 1699,53 Zähler. Derweil ermässigt sich der breite SPI (SXGE 14'320.20 -0.27%) um 0,02% auf 14’355,78 Punkte. Im SLI kommen auf 19 Gewinner elf Verlierer.

An der Spitze stehen die Holcim-Aktien. Der Baustoffkonzern hat im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten und die Umsatzguidance erhöht.

Dahinter folgen die Aktien der Credit Suisse Nach einem bewegten Verlauf hat sich ein klar positiver Trend durchgesetzt. Die Grossbank hat im zweiten Quartal einen massiven Verlust verbucht und tauscht den CEO aus. Zudem gibt es eine Strategieüberprüfung. Am Markt finden vor allem die angedachten strategischen Schritte und das neuerliche Sparprogramm Anklang. Damit müsste die Talsohle erreicht sein, hoffen Anleger.

Die Aktien der Rivalin UBS (UBSG 14.72 +0.58%) drehen nach anfänglicher Schwäche ebenfalls ins Plus. Am Vortag hatten enttäuscht aufgenommene Quartalszahlen den UBS-Papieren den grössten Kurseinbruch in diesem Jahr eingebrockt.

Mit Temenos (TEMN 74.94 +3.68%), AMS Osram (AMS 8.27 +3.06%), Straumann (STMN 120.65 +0.88%) und Alcon (ALC 72.32 +0.98%) befinden sich Wachstumswerte weit oben. Auch Zykliker wie Richemont (CFR 109.20 +1.96%), Swatch und Adecco (ADEN 32.19 +1.07%) stehen in der Gunst der Anleger.

Dagegen leiden Logitech (LOGN 51.62 -2.35%) unter zahlreichen Kurszielsenkungen nach den Quartalszahlen vom Vortag. Wenig gefragt sind zudem defensive Werte: Sonova (SOON 337.30 -0.18%), Novartis (NOVN 82.83 -1.25%), Roche, Givaudan (GIVN 3'159.00 -1.71%) und Swisscom (SCMN 517.00 -0.65%) geben zwischen 1,2 und 0,7% nach.

In den hinteren Reihen steigen Zehnder nach guten Halbjahreszahlen um 7,8%. Obseva brechen um 73% ein. Die Biotechfirma steht nach einer Rückmeldung der US-Zulassungsbehörde FDA am Abgrund.

Euro vor US-Zinsentscheid klar unter 1,02$ – Franken stabil

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter klar unter der Marke von 1,02 $ notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0147 $ und damit nur leicht mehr als am Vorabend.

Auch der Kurs des Schweizer Frankens hat sich am Mittwoch bisher wenig bewegt. Der Euro notiert zum Franken auf 0,9758 und damit kaum verändert zum Vorabend. Der US-Dollar zeigt sich derweil mit 0,9617 Fr. ebenfalls wenig verändert.

Zur Wochenmitte rückt die Geldpolitik in den Vordergrund. Am Abend gibt die US-Notenbank (Fed) neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass das Fed ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte fortsetzt. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5%. Bis Jahresende wird ein Zinsniveau deutlich über drei Prozent erwartet.

Ölpreise bewegen sich vor Fed-Zinsentscheid kaum

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch vor neuen Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed kaum bewegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,39 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 95.54 -0.85%)) stieg geringfügig auf 95,16 Dollar.

Starke Impulse gab es am Vormittag nicht. An den Finanz- und Rohstoffmärkten warten die Teilnehmer auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Es wird erwartet, dass die Fed ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung fortsetzt. Mit steigenden Zinsen wachsen die Ängste vor einer wirtschaftlichen Talfahrt, die auch am Ölmarkt Spuren hinterlassen würde.

Vor der Fed-Entscheidung werden am Nachmittag neue Lagerdaten des US-Energieministeriums erwartet. Am Vortag hatte der Verband American Petroleum Institute einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Die wöchentlichen Vorratszahlen werden wegen ihrer Aussagekraft für die Lage am Ölmarkt stets beachtet.

Firmenbilanzen stützen Wall Street – Fed im Blick

Starke Firmenbilanzen von Konzernen wie Microsoft oder der Google-Mutter Alphabet locken Anleger an die Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu zwei Prozent.

«Eine positive Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen war angesichts der negativen Marktstimmung rund um die Technologiebranche unglaublich schwer zu erreichen», sagte Sophie Lund-Yates, leitende Analystin beim Brokerhaus Hargreaves Landsdown. Microsoft und Alphabet verfehlten mit ihren Quartalsergebnissen zwar teilweise die Markterwartungen, steigerten aber ihre Umsätze. Bei Microsoft sorgte ein optimistischer Ausblick und bei Alphabet überraschend robuste Werbeeinnahmen für Erleichterung.

Die Aktien des Software-Konzerns und des Suchmaschinen-Betreibers stiegen daraufhin um bis zu fünf Prozent. Auch bei Papieren anderer Technologiekonzerne wie Amazon (AMZN 118.71 +3.40%), Apple (AAPL 151.60 -0.88%), Twitter oder der Facebook-Mutter Meta griffen Anleger zu. Sie gewannen bis zu 2,5%.

Darüber hinaus fieberten Börsianer dem Zinsentscheid der US-Notenbank entgegen. Eine Anhebung des Schlüsselsatzes um 0,75 Prozentpunkte gilt als ausgemacht. «Was die Märkte wirklich durchrütteln könnte, ist die anschliessende Pressekonferenz», sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Die entscheidende Frage sei, ob Fed-Chef Jerome Powell für die kommenden Monate ein anhaltend hohes Zinserhöhungstempo oder eine Verlangsamung signalisiere.

Asiatische Aktienmärkte tendieren uneinheitlich

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendieren am Mittwoch uneinheitlich. Immobilienaktien in Hongkong zogen den Markt nach unten. Sonst blieben Anleger vor dem Zinsentscheid in den USA am Mittwochabend vorsichtig.

Der japanische Nikkei 225 steigt 0,4%, und der breiter gefasste Topix rückt 0,3% vor. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,4%, Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 0,5% ab, und der Shanghai Composite notiert 0,1% im Minus. Der südkoreanische Kospi fällt 0,5%, und der australische S&P/ASX 200 gewinnt 0,2%.

In Singapur notierte der Leitindex Straits Times 0,1% tiefer auf 3188,9.