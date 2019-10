SMI: in der Seitwärtsspanne gefangen

Bereits seit einigen Monaten pendelt der SMI in einer Range, deren Grenzen von 9450 bis ungefähr 10’100/10’150 reichen. Innerhalb der Spanne bildeten sich weitere Wendebereiche mit einer vorgelagerten Signalfunktion aus. Die 9850er-Region wurde in den vergangenen Tagen allerdings mehrfach geschnitten und hat an Relevanz eingebüsst.

Im Blickpunkt bleibt hingegen die Preisschwelle bei etwa 9650/9700. Zusammen mit der Südgrenze des grau eingezeichneten Schwankungskorridors stellt der Bereich die nächste Zielzone auf der Unterseite dar (rot). Aber auch ein Richtungswechsel zurück nach oben ist jederzeit möglich. Hier wird die Luft allerdings ab 9900/9950 wieder dünn.

Aus der Vogelperspektive sind hingegen noch keine Ermüdungserscheinungen zu erkennen – zumindest auf den ersten Blick. Die seit dem Jahreswechsel ausgebildete Serie steigender Hoch- und Tiefpunkte kann zu einem Aufwärtskanal (schwarz) verbunden werden.

Auch die anziehende 200-Tage-Linie (violett) verdeutlicht, dass der Markt von der Nachfrageseite gelenkt wird. Der einzige Schönheitsfehler ist die Tatsache, dass der SMI im September das Sommerhoch nur marginal übertraf und bereits deutlich unter der oberen Kanalgrenze (schwarz) abwärts drehte. Dies könnte auf eine bevorstehende, grössere Konsolidierung hinweisen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)