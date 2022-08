SMI: In welche Richtung wird er ausbrechen?

Die Seitwärtsbewegung in der Ferienzeit ist rekordverdächtig langweilig. Doch das kann sich schon bald ändern.

Wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer bald aus dem Sommerurlaub zurück kehrt, dürfte wieder Bewegung in den Swiss Market Index kommen. Bis dahin sind es eher Mikro-Signale, an denen sich Anleger orientieren können. Aktuell beispielsweise die Serie minimal steigender Zwischenhochs seit Ende Juli (violett), die innerhalb der aktuellen Tradingrange von 11’000 bis 11’200 (grau) auf leichten Kaufdruck von der Unterseite aus schliessen lassen. Doch erst wenn der Index sichtbar über die 11’200er-Marke ausbricht, dürfte der Weg frei sein bis an die nächste Umsatzhäufung um 11’550 Punkten.

Auf der übergeordneten Zeitebene dominiert dagegen noch ein Abwärtstrend – das sollten Investoren auch nach der Sommerflaute im Hinterkopf behalten, und einen Test des Juni-Tiefs um 10’400 im Falle eines weiteren negativen Verlaufs mit einkalkulieren.