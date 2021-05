SMI: Index bleibt trotz Überhitzung auf Kurs

Der Markt zeigt auf mehreren Zeitebenen eine Übertreibung nach oben. Das scheint ihn aber noch nicht zu bremsen.

Der Swiss Market Index ist am Kreuzungspunkt zweier langfristiger Orientierungslinien angekommen, die den Spielraum nach oben auf rund 11’500 bis 11’700 Punkte begrenzen (blau/grau). Auch der Abstand zu seinem steigenden Gleichgewichtspreis auf dieser Zeitebene beginnt extrem zu werden (braune Bänder).

Auch wenn man etwas näher heranzoomt, präsentiert sich der Index ähnlich überhitzt (blaue Bänder), zudem lässt sich aus der Wiederholung des Kursverlaufs aus dem Jahr 2019 ein Zielpreis um 11’600 ableiten, der die zuvor getroffene Prognose untermauert (rote/orange/grüne Boxen).

Obwohl der SMI auch im Kurzfristchart heiss gelaufen ist, zeigt er nur vereinzelt Ermüdungserscheinungen. Zunächst sah es in der Vorwoche so aus, als würde der Markt wiederholt an seinen Tageshochs abverkauft (rot). Doch mit einem Rekordhoch vor dem Wochenende neutralisierte der Markt diese Warnsignale – eine seltene, aber umso eindrucksvollere Entwicklung.

Auf der Oberseite gibt es vor den übergeordneten Kurszielen nur eine Umsatzhäufung bei 11’430/11’440 Punkten als potenzielle Orientierungsmarke, an der der SMI auf dem Weg nach Norden kurz verweilen könnte. Im Süden bilden erste vergleichbare Volumenspitzen um 11’320/11’340 und 11’220/11’230 mögliche Haltepunkte, die zumindest zu Wochenbeginn kaum unterschritten werden dürften.

Trading-Idee: Die Einschätzung bleibt vorerst gleich: Zertifikate wie beispielsweise der Valor 57946549 der UBS sind unverändert geeignet, um an dem mittelfristigen Aufschwung des SMI teilzuhaben. Mit frischen Positionen sollten Anleger aktuell allerdings etwas zurückhaltender sein.