SMI: Index wird instabiler

Auch nach dem Osterwochenende bleiben Käufer zurückhaltend, was die nächstgelegene technische Haltezone des Swiss Market Index unter Druck bringt.

An den meisten umsatzstarken Kursniveaus der jüngsten Aufwärtswelle von Anfang April konnte sich der SMI bisher nicht stabilisieren (blaue Volumenspitzen am rechten Rand des oberen Charts). Nun bleibt noch das Areal um 12’250 / 12’300 als letzte kurzfristige Option, bevor dieser positive Bewegungsimpuls komplett annulliert ist – mit den entsprechenden Konsequenzen für die Prognose dieser Zeitebene.

Bereits jetzt zeichnet sich ein weiterer Rückgang an die in der zweiten Märzhälfte vorübergehend als Nachfragebereich wirksame 12’100er-Marke ab. Dort befindet sich aktuell auch der untere Rand des auf Tagesbasis berechneten Schwankungsbandes (rot), das nur nach aussergewöhnlichen Ereignissen wie dem Kriegsausbruch in der Ukraine kurzzeitig verlassen wird, sonst aber einen zuverlässigen Bandbreitenindikator darstellt. Damit lässt sich auch der derzeit maximale Spielraum auf der Oberseite bestimmen, der bis 12’600 / 12’650 reicht, aber momentan kaum ausgeschöpft werden dürfte.