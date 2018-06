SMI: Investoren bleiben risikoscheu

An der Preiszone um 8660/8700 kam es wieder zu verstärktem Abgabedruck am Markt, sodass der SMI (SMI 8487.02 -0.6%) zurück nach Süden abdrehte. Nun rückt wieder das jüngste Tief unterhalb der 8500er-Marke in den Fokus. Auch der aus vergangenen Schwankungen berechnete Prognosekorridor (grau) zeigt aktuell statistischen Spielraum bis in diesen Bereich.

Der längerfristige Kursverlauf weist ebenfalls auffällige Wendepunkte um 8500 sowie 8200/8300 auf. Dieses Areal stellt somit die nächste Zielzone für den Index dar. Bessern würde sich die Vorhersage erst bei einer Erholung über mindestens 8850/8900, idealerweise sogar 9100/9200 Punkte. Doch zahlreiche Richtungswechsel auf diesen Preisniveaus zeigen die Verkaufsbereitschaft der Marktteilnehmer dort – dies dürfte sich kurzfristig kaum ändern.