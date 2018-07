SMI: Jetzt Gewinne mitnehmen

Bereits der Sprung über die Wendezone um 8850/8900 (grün) ist eine Überraschung, da der SMI (SMI 8930.18 -0.09%) nach einem schnellen 500-Punkte-Anstieg relativ heiss gelaufen war. Erkennbar wurde dies unter anderem dadurch, dass die Kurse bereits am oberen Ende des aus vergangenen Bewegungen konstruierten Prognosekorridors (grau) verlaufen. Doch dieser Kanal steigt aktuell ebenfalls kontinuierlich, sodass nach kurzen Pausen frisches Potenzial möglich wird.

Weniger einfach ist dagegen die Beseitigung der mittelfristigen Überhitzung: Messen lässt sie sich an der grossen Entfernung des Index von seinem Monatsdurchschnittspreis (blau) – mittlerweile mehr als 3%. Dies ist ein seltener Spitzenwert, der bislang zuverlässig eine Korrektur ankündigte. Dazu kommt, dass der SMI fast bis zurück an seinen 200-Tage-Mittelkurs (violett) und an die horizontale Verkaufszone um 9060/9100 (grün) gestiegen ist, hier stoppte auch die letzte Rally im Frühsommer. Diese Mischung von negativen Einflussfaktoren sollten Anleger nicht ignorieren, sogar eine Absicherung oder eine aktive Spekulation auf fallende Kurse – beispielsweise mit Puts (siehe Tabelle unten) – ist in Betracht zu ziehen.