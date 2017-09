SMI: Richtungssuche bleibt spannend

Unverändert klebt der SMI (SMI 9101.68 -0.13%) an der Obergrenze der Tradingrange von rund 8800 bis 9150/9200 Punkten. Erwartungsgemäss erweist sich der Sprung über diese Hürde nicht als einfach – dafür hat der Index schon zu oft auf diesem Niveau wieder nach unten gedreht, was Investoren auch diesmal vorsichtig macht.

Infobox öffnen

Für einen weiteren Anstieg bis an die Rekordstände im Bereich der 9550er-Marke sprechen der seit 2016 bestehende, übergeordnete Aufwärtstrend sowie die nun auslaufende schwache Sommerphase an den Märkten. Solange der Markt keine frischen Schwächesignale sendet, ist aus markttechnischer Sicht eine Fortsetzung der langfristig positiven Tendenz wahrscheinlicher als ihre Umkehr. Dafür spricht auch die Nachfrage, die den Index an seinem 200-Tage-Durchschnitt (violett) wieder nach oben drehen liess.

Überdenken müssen Anleger diese Prognose erst, wenn der SMI noch einmal deutlicher unter die 9000er-Marke zurückfällt. Dort verläuft aktuell sein Monatsdurchschnittskurs (grün), der in kurzfristigen Aufwärtsbewegungen in der Regel nicht mehr stärker unterschritten wird. Finden sich dort keine Käufer, droht sich die Seitwärtsbewegung der Vormonate fortsetzen.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIDJB Call 8800 500:1 15.12.17 15.28 SMZMJB Put 9300 500:1 15.12.17 16.66 KSMAJB Call 8300 500:1 15.12.17 11.42 KSMBJB Put 9500 500:1 15.12.17 17.58

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier. Infobox öffnen