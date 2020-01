SMI: Käufe schon bei kleinen Korrekturen

Der Aufwärtstrend des SMI (SMI 10683.67 18.26) dauert an, erkennbar an der Nachfrage die bereits am ersten Stabilisierungsbereich um 10’500/10’600 einsetzt: Dort treffen eine horizontale Wendezone und der Monatsdurchschnittspreis (blau) im Chart zusammen und bilden einen zuverlässigen Orientierungspunkt für Käufer. Auch der Schwankungskorridor dieser Zeitebene, der aus vergangenen Schwankungen errechnet werden kann (graue Fläche), hilft bei der Bestimmung von Grenzen. Auf der Oberseite bildet er bei 10’800/10’850 ein Kursziel.

Die aus dem Kurzfristchart ermittelbare Zielmarke wird durch den mittelfristigen Prognosekorridor (blaue Fläche) bestätigt. Schon knapp davor, bei rund 10’750, erwies sich zudem eine seit Anfang 2019 bestehende Aufwärtstrendlinie wie erwartet erneut als Barriere (schwarze Pfeile). Dadurch wird der SMI zwar vorläufig ausgebremst, allerdings steigen alle genannten Limitierungen im Zeitverlauf weiter und ermöglichen damit frisches Potenzial.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)