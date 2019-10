SMI: Käufer bleiben aktiv

Der SMI (SMI 10093.03 0.69%) prallte zur Monatsmitte von unten an der wiederholt als Barriere aufgetretenen Verkaufszone um 10’100/10’150 ab, was zunächst ein Warnzeichen darstellte. Allerdings stabilisierte sich der Markt bereits oberhalb vom Monatsdurchschnittspreis (blau) und zeigte drei Tagesschlusskurse im Plus hintereinander.

In einem negativen Marktumfeld wäre diese Entwicklung in der Regel nicht möglich, sodass Hoffnung auf einen erneuten Anlauf nach oben besteht. Jedoch dürfen Anleger nicht vergessen, dass ein weiteres Scheitern an der 10’150er-Marke vermutlich stärkere Konsequenzen hätte.

Dies zeigte sich bereits im September, als der SMI sich zunächst schnell von einem Abprallen an dieser Hürde erholte, beim zweiten ergebnislosen Ausbruchsversuch dann aber deutlicher in Richtung 9800 und später sogar 9700 zurückfiel (orangene Pfeilmarkierung).

Der grundsätzliche Optimismus, der durch den steigenden Trend im mittelfristigen Chart untermauert wird, bleibt aber ungeachtet der Entwicklungen im Mikrokosmos des Tagesgeschäfts bestehen. Selbst Ausschläge nach unten bis an den 200-Tage-Mittelkurs (violett) und an die Untergrenze des hier sichtbaren Aufwärtstrendkanals (schwarz) bei 9500/9600 wären als «normal» anzusehen und unschädlich für eine weiter freundliche Tendenz.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)