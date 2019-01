SMI: Käufer sind ungeduldig

Bereits an der ersten möglichen Stabilisierungszone bildete der SMI (SMI 8978.36 0.14%) im Zuge seiner jüngsten Konsolidierung einen vorläufigen Boden aus: Um 8870/8900 drehten die Kurse zumindest temporär wieder nach oben, und bildeten damit einen weiteren Wendepunkt in der Reihe der dort bereits existierenden Kehrtwenden (graue Linie). Im Rahmen seines kurzfristigen Schwankungskorridors hat der Index damit zunächst nun wieder Spielraum nach oben bis etwa an die 9100er-Marke

Selbst aus einer mittelfristigen Perspektive hat der Markt noch etwas Potenzial, wenngleich er hier nach einer steilen Rally seit Ende Dezember 2018 bereits klare Überhitzungszeichen zeigt. Doch nach der jüngsten kurzen Pause ist der obere Rand des Prognose-Korridors auf dieser Zeitebene bis an die 9200er-Marke gestiegen (blau), wo auch die letzten deutlichen Stopps des SMI lagen. Erst dort wird die Luft also wieder dünner.