SMI: Käufer tasten sich zaghaft vor

Der Swiss Market Index hält sich stabil auf vergleichsweise hohem Niveau, doch ein weiteres positives Signal wäre wünschenswert.

Der SMI verharrt zum Wochenauftakt noch unterhalb der kurzfristig entscheidenden Wendezone um 10’800/10’900, die momentan durch den ebenfalls blockierend wirkenden Monatsdurchschnittspreis (blau) verstärkt wird. Wenn die Nachfrage auch oberhalb dieses Areals wieder anhalten würde, stünde einem Anstieg in Richtung 11’000 und vermutlich sogar an den oberen Rand des aktuellen Aufwärtstrendkanals um 11’200 (grün) nur wenig entgegen. Doch bislang halten sich Marktteilnehmer noch zurück, sodass auch die erste potenzielle Haltezone an der 10’600er-Marke weiter im Auge behalten werden muss – ein starker Durchbruch darunter ist allerdings das vorerst etwas weniger wahrscheinliche Szenario.

Für Optimismus sorgt nach wie vor der übergeordnete Trend, der – mit anhaltend hoher Ähnlichkeit mit den Jahren 2018 2019 – nach oben weist. Selbst wenn es noch einmal zu einer stärkeren Gegenbewegung nach Süden kommt, sollte spätestens um den Langfrist-Durchschnittspreis (violett) um 10’300 die Nachfrage wieder genug anziehen, um eine Korrektur zu stoppen.

Trading-Idee: Anleger, die eine Korrektur zum Aufbau oder zum Aufstocken von Long-Positionen nutzen möchten, können unverändert auf Papiere wie beispielsweise den Valor 57946549 der UBS zurückgreifen. Kursbewegungen des SMI werden dadurch um den Faktor vier verstärkt.

