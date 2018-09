SMI: Käufermangel wird bemerkbar

Was als lehrbuchmässig ausgebildete Erholung im Bereich der 8900er-Marke (rot) begann, stoppte ebenso vorbildlich um 9100 an einer horizontalen Wendezone (grün) und dem Monatsdurchschnitt (blau). Damit scheiterte der SMI (SMI 9003.47 0.33%) vorerst am erforderlichen letzten Schritt für ein technisches Kaufsignal, das einen nachhaltigen Richtungswechsel zurück nach oben hätte ankündigen können. Stattdessen kippte der Markt unter die erste schwache Kaufzone um 9035 ab (gelb) und sendete damit ein kurzfristiges Schwächezeichen. Damit steuert der Index nun wieder den Ausgangspunkt der jüngsten Aufwärtsbewegung bei 8900 an.

Der Kursverlauf der Vorwochen weist damit auch weiterhin Ähnlichkeit mit der Ausgangslage im Sommer 2016 auf, als eine mehrwöchige, zunächst aussichtsreiche Erholung des SMI an einer horizontalen Barriere scheiterte. Die damals wichtige Zone um 8200/8300 (gelb) wird diesmal erneut zum Kursziel, falls sich die Geschichte wiederholt: Aus mittelfristiger Sicht sind davor kaum mehr tragfähige markttechnische Stabilisierungszonen zu sehen, allenfalls um 8450 besteht eine geringfügig vorgelagerte Unterstützung. Anleger sollten einen Rückfall des Marktes in ihre Strategie einbeziehen und nach wie vor über eine entsprechende Absicherung nachdenken (beispielsweise mit Puts, siehe unten).