SMI: Käuferseite wird stärker

Die aktuell wichtigste Frage für kurzfristig agierende Marktteilnehmer ist, in welche Richtung der Index aus der Tradingrange der vergangenen Tage ausbrechen wird. Dabei hilft der Blick auf den Kerzenchart, der Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs eines jeden Tages anhand einer sogenannten Kerze sichtbar macht: Er zeigt, dass zur Wochenmitte erstmal seit Beginn der Seitwärtsbewegung in der ersten Oktoberwoche nun ein klarer Stärketag messbar war, erkennbar an einer langen weissen Kerze.

Diese kommt zustande, wenn der Eröffnungskurs des SMI (SMI 9241.86 -0.73%) nahe am Tagestief lag, der Markt anschliessend kontinuierlich und deutlich steigt, um dann nahe am Tageshoch zu schliessen. Vergleichbare Tagesentwicklungen (grüne Pfeile) in vergangenen Konsolidierungsphasen waren in der Regel ein Zeichen für die nächste Aufwärtswelle.

Unter dem Mikroskop des 1-Minuten-Charts der Vortage zeigt sich, dass die bei rund 9310 liegende Obergrenze der aktuellen Handelsspanne ohnehin brüchig wird: Zugleich hat sich um 9300 gestern Nachmittag immer wieder Kaufinteresse gezeigt. Generell gilt, dass der Markt positiv einzuschätzen bleibt, solange er die Untergrenze der Handelsspanne um 9240/50 nicht noch einmal durchbricht. Denn diese Tradingrange ist insgesamt nur als eine Konsolidierung im übergeordneten Aufwärtstrend zu werten, der im weiter zurückreichenden Chart der Vormonate sichtbar wird.

Solange der Index stabil oberhalb seines Monatsdurchschnitts verläuft (blaue Kurve), ist auch weiterhin von einer intakten Aufwärtsbewegung auszugehen. Der aus vergangenen Schwankungen errechnete Prognosekorridor (grau) zeigt das Potenzial im Falle eines Ausbruchs aus der Seitwärtsbewegung: Nach oben ist Luft bis 9370/9450 und nach unten bis 9150/9200. Erst bei stärkeren Rückschlägen müsste die Gesamtprognose noch einmal angepasst werden. Bis dahin bleiben Long-Positionen, beispielsweise mit Calls (siehe unten), vermutlich das lohnendere Investment.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 18.58 SMZMJB Put 9300 500:1 15.12.17 27.88 KSMCJB Call 8500 500:1 15.12.17 11.13 KSPDJB Put 10'000 500:1 15.12.17 11.99

