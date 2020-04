SMI: Kaufbereitschaft lässt wieder nach

Die beiden wichtigsten kurzfristigen Preistreiber am Markt fallen auf dem aktuellen Kursniveau langsam weg – das hinterlässt Spuren.

Der Swiss Market Index verliert unterhalb der 9750er-Marke an Schwung. Schnäppchenjäger, die bei Kursen um 8000 noch aktiv waren, dürften jetzt wieder zurückhaltender agieren. Und auch Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse gewettet haben, dürften inzwischen Gewinne mitgenommen haben: Wer mit Short-Spekulationen auf den SMI-Futures, Puts oder Leerverkäufen ein grosses Plus erzielt hat, sollte es inzwischen durch eine entsprechende Gegenposition oder Eindeckungskäufe realisiert haben. Dünnt sich die Käuferseite weiter aus, dürfte der SMI langsam wieder zurück in Richtung 9100 und 8600 drehen – dort sind erste Wendezonen im Chart erkennbar.