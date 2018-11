SMI: Kaufpause ist bald zu erwarten

Mit einer Erholungsbewegung wie aus dem Lehrbuch kletterte der SMI (SMI 8984.05 -0.99%) ausgehend von dem Kaufbereich um 8600 über die erste Signalschwelle um 8900 Punkte.

Und noch ist weiteres Potenzial vorhanden, doch es wird geringer: Um 9200 wurde der Markt schon häufiger deutlich abverkauft – eine Entwicklung, die sich auch jetzt wiederholen dürfte.

Denn in knapp zwei Wochen hat der Index nun mehr als 500 Punkte gewonnen und ist damit bereits wieder leicht überkauft. Selbst in einem positiven Szenario dürfte er daher spätestens an der 9200er-Marke kurz stagnieren. Wahrscheinlicher ist sogar ein Rückfall Richtung 8900/8950 Punkte.

Auch das längerfristige Kursbild ist klar umrissen, denn zeigt sich eine Seitwärtsbewegung zwischen 8300/8450 auf der Unterseite und 9200/9550 auf der Oberseite. Welche dieser Grenzen als Nächste angesteuert wird, ist fast offen.

Bisher war ein Rückfall an den unteren Rand der wahrscheinlichere Verlauf, dies würde sich jedoch ändern, wenn der SMI auch oberhalb von 9200 noch Käufer findet. Solange es aber nicht so weit ist, müssen Anleger auch weiterhin mit einer Ausweitung der Konsolidierung nach Süden rechnen.