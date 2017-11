SMI startet tiefer

Uran für China

In China hat die Atomenergie noch Zukunft. Zwanzig Nuklearreaktoren sind dort gemäss Zahlen der World Nuclear Association zurzeit in Betrieb, 29 werden gegenwärtig gebaut und 57 sind noch geplant. China treibt damit das global grösste Programm zur Entwicklung der Atomenergie voran. Anleger, die daran partizipieren wollen, können das mit der in Hongkong kotierten CNNC International tun. Sie ist der Rohstoffarm der staatlichen China National Nuclear Corporation (CNNC) und besitzt und betreibt Uran- und Kohleminen in der Mongolei und in Niger in Afrika. Die Muttergesellschaft CNNC kombiniert nukleare Waffentechnologie mit ziviler Nutzung derselben. Sie ist mit neun aktiven Nuklearreaktoren der grösste Betreiber von Atomkraftwerken in China. Zwei weitere Reaktoren hat sie in Bau. MG