SMI: kein Schwung, aber stabil

Der Swiss Market Index ist heiss gelaufen, was bislang aber nur wenige Marktteilnehmer abschreckt. Anleger sollten dennoch gut auf Verkaufssignale achten.

Der SMI verläuft am oberen Rand seines statistisch wahrscheinlichen, langfristigen Schwankungsbandes (violett). Übertreibungen hat es in den vergangenen zwanzig Jahren allerdings immer wieder gegeben, weitere Kursgewinne in Richtung der aus diesen Erfahrungen ableitbaren 12’700er-Marke sind daher auch jetzt nicht auszuschliessen.

Im mittelfristigen Zeitfenster hat sich der Markt bereits wieder etwas von seinem oberen Extrembereich abgesetzt, ohne dass es dafür zu einer Korrektur kommen musste – eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau war bereits ausreichend, hat aber nach unten noch Luft bis 11’400 / 11’700.

Im kurzfristigen Bereich sind die Grenzen klar gezogen: Oberhalb von 12'050 / 12'070 existiert derzeit keine Nachfrage, entsprechend positiv wäre ein Ausbruch über diese Schwelle zu werten. Als Gegenpol gibt es aber auch unter 11'850 / 11'870 kein Angebot – ändert sich das zuerst, drohen weitere Verluste.