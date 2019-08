SMI: Keine hohen Ansprüche stellen

Die Bodenbildung des SMI (SMI 9756.13 0.05%) am Aufwärtstrend (orange) war vorhersehbar. Positiv überrascht hat dagegen die Geschwindigkeit der Erholung an das erste Kursziel auf der Oberseite. Nur zwei Tage benötigte der Markt um wieder an den Bereich um 9800 zu steigen, an dem er nun jedoch erstmal wieder pausieren dürfte. Dort treffen mehrere Trendlinien (orange, grau), an denen sich Investoren orientieren dürften, auf die Obergrenze des kurzfristigen Schwankungskorridors sowie den Monatsdurchschnittspreis (blau). Dieser zeigte sich zwar nicht als punktgenaue Verkaufszone, so dass auch Kurse is 9900 im Idealfall vorstellbar bleiben. In der Summe dürften die genannten technischen Einflussfaktoren jedoch eine starke Hürde darstellen, an welcher der SMI mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut nach Süden abdreht – das Potenzial bleibt also überschaubar.

Der bereits bei der vorhergehenden Verkaufswelle fast erreichte Bereich um 9200/9400 ist nach einer Atempause auch weiterhin das nächste Ziel (rot). Dort fallen eine Aufwärtstrendlinie und der 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) zusammen – an beiden Elementen orientierten sich längerfristig agierende Marktteilnehmer zuletzt mehrfach. Stärkere Verluste sind zwar in der nun bevorstehenden Jahreszeit durchaus möglich, da diese als saisonal schwach gilt. Allerdings nimmt die Gefahr unterhalb der 9200er-Marke ab, und dürfte spätestens um 8300 nur noch minimal sein. Dort hätte der SMI die Untergrenze seines seit mehreren Jahren steigenden Kurskorridors (blau) erreicht.