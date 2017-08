SMI: Keine klare Linie

Das unentschlossene Hin und Her der Kurse setzt sich auch zum Auftakt der neuen Handelswoche fort. Der Seitwärtstrend zwischen 8840/8900 Punkten auf der Unterseite und 9090/9150 auf der Oberseite bleibt dominierend.

Auf beiden Seiten versuchte der SMI (SMI 9012.52 -0.21%) bereits auszubrechen, was sich jedoch stets als Fehlsignal entpuppte. In der statistisch stets trendschwachen Sommerphase dürfte ein nachhaltiger Durchbruch in beide Richtungen schwer fallen.

Im weiteren Jahresverlauf bleibt die Prognose allerdings leicht optimistisch, da der langfristige Trend nach wie vor aufwärts gerichtet ist. Zumindest die jüngsten Hochs um 9500/9550 sollten problemlos noch einmal erreichbar sein. Rückschläge bleiben damit aus Investorensicht auch weiterhin Einstiegsgelegenheiten.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 16.08 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 14.56 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 8.36 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 14.45

